Губернаторы Курской и Белгородской областей заявили об обстрелах со стороны Украины 4 декабря, 17:35 Россияне утверждают, что ВСУ обстреляли Белгородскую область (Фото:Настоящий Гладков via Telegram)

Губернаторы Курской и Белгородской областей заявили, что ВСУ якобы обстреляли пограничные села.

Об этом чиновники написали в Telegram.

Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что украинские военные обстреляли деревню Гуево в Суджанском районе. По его словам, было зафиксировано не менее 15 попаданий.

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Позже он сообщил об «обстреле» хутора Кучерово в Беловском районе. Губернатор заявил о минимум десяти прилетах, пострадавших нет. Он отметил, что все снаряды якобы упали в огородах и на улицах, в одном нежилом здании вылетели окна.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал об «обстреле» населенного пункта Красное в Шебекинском районе. По его словам, выбиты окна в двух частных домах и одном нежилом.



Кроме того, Гладков утверждает, что утром под обстрел попала деревня Тишанка Волоконовского района. Снарядом якобы разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения.

