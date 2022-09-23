Этот день настал. ГСЧС завершила тестирование системы оповещений

23 сентября, 17:39
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ГСЧС завершила тестирование системы оповещений (Фото:ГСЧС)

ГСЧС завершила тестирование системы оповещений (Фото:ГСЧС)

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в пятницу, 23 сентября, сообщили о завершении тестирования системы оповещаний об опасностях. В дальнейшем система будет отправлять украинцам реальные сигналы об угрозе, если она будет возникать.

«Этот день настал. Тестирование завершено. Спасибо всем за терпение, выдержку и понимание. Мы делаем все возможное, чтобы люди были защищены и предупреждены о возможных опасностях», — говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

Видео дня

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid0PtMoJmCzMXCrNDwAEdB4fPzCnqKpPfWtVSTctS8Nc3tMLBqCzHE2oVbk3tM1bAtul

Заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш добавил, что ГСЧС успешно завершило тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast, позволяющей информировать население об угрозах их жизни.

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«Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но огромное количество технических решений и вопросов, которые нужно было решить, требовало определенного времени для тестирования», — написал Примуш в Facebook.

По его словам, в прошлом году внедрение этой системы для Украины оценили в несколько миллионов долларов и почти год на все работы, но проект удалось реализовать на бесплатной основе благодаря совместным усилиям партнеров Украины, мобильных операторов, производителей мобильных телефонов и смартфонов и ряда украинских ведомств.

Как объяснил замглавы ГСЧС, в дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев.

«Мы же во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работаем над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать уведомления. Еще раз благодарим всех за понимание и терпение. Все будет Украина», — написал Примуш.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   ГСЧС Война России против Украины Воздушная тревога

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