Этот день настал. ГСЧС завершила тестирование системы оповещений 23 сентября, 17:39 ГСЧС завершила тестирование системы оповещений (Фото:ГСЧС)

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в пятницу, 23 сентября, сообщили о завершении тестирования системы оповещаний об опасностях. В дальнейшем система будет отправлять украинцам реальные сигналы об угрозе, если она будет возникать.



«Этот день настал. Тестирование завершено. Спасибо всем за терпение, выдержку и понимание. Мы делаем все возможное, чтобы люди были защищены и предупреждены о возможных опасностях», — говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

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Заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш добавил, что ГСЧС успешно завершило тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast, позволяющей информировать население об угрозах их жизни.

«Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но огромное количество технических решений и вопросов, которые нужно было решить, требовало определенного времени для тестирования», — написал Примуш в Facebook.

По его словам, в прошлом году внедрение этой системы для Украины оценили в несколько миллионов долларов и почти год на все работы, но проект удалось реализовать на бесплатной основе благодаря совместным усилиям партнеров Украины, мобильных операторов, производителей мобильных телефонов и смартфонов и ряда украинских ведомств.

Как объяснил замглавы ГСЧС, в дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев.

«Мы же во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работаем над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать уведомления. Еще раз благодарим всех за понимание и терпение. Все будет Украина», — написал Примуш.

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