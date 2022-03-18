Спасатели призвали украинцев не сообщать адреса разрушенных домов в результате обстрелов 18 марта, 04:09 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный дом в селе Новые Петровцы (Фото:Полиция Киевской области via Facebook)

В ГСЧС Украины призывают украинцев не сообщать адреса зданий, в которые попали вражеские ракеты, а также не спрашивать номера домов в соцсетях, чтобы таким образом не помогать врагу сориентироваться.

Об этом сообщают спасатели ГСЧС в Facebook.



«80% информации для наведения враг получает из открытых источников! Мы уважаем ваше право оставить комментарий под нашими сообщениями, особенно слова поддержки, адресованные нашим спасателям. Однако если комментарии будут представлять угрозу национальной безопасности — мы отключим эту функцию», — говорится в сообщении.

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Спасатели подчеркивают, что получают много комментариев с вопросами «какой номер дома?».

В дальнейшем в ГСЧС предупредили, что они будут жестко реагировать на все комментарии с просьбой указать адрес и просит граждан также не отвечать на такие комментарии, если они еще не удалены.

Мы понимаем, что никто не хочет увидеть свой дом в огне после обстрелов. Но мы все вместе должны защитить тех, кто ликвидирует последствия вражеских атак, а также жителей тех домов, которые могут пострадать от излишней информации", — объяснили в ГСЧС.

Госслужба также подчеркнула, сейчас информация должна быть особенно взвешенной и «максимально защищенной от возможности подсказать врагу».

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