Число погибших в результате российского удара по жилому дому в Запорожье выросло до семи человек

4 марта, 00:32
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Последствия российского ракетного удара по Запорожью (Фото:REUTERS/Stringer)

Последствия российского ракетного удара по Запорожью (Фото:REUTERS/Stringer)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что число погибших в результате ракетного удара по Запорожью выросло до семи человек.

ГСЧС удалось спасти 11 человек, еще 20 - эвакуировать. В Пункт обогрева ГСЧС обратилось 225 человек. Психологическую помощь получили 92 гражданина.

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В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар из ЗРК С-300 по Запорожью. Вражеские ракеты попали по жилой пятиэтажке, разрушены более десяти квартир. Спасатели разбирают завалы уже несколько суток.

Видео дня

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Пять часов под завалами. В Запорожье после ракетного удара по жилому дому спасли девушку и ее кота, еще двух она разыскивает
https://www.youtube.com/watch?v=rGRuLFIkQe8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожье ГСЧС Война в Украине Война России против Украины

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