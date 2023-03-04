Число погибших в результате российского удара по жилому дому в Запорожье выросло до семи человек
Последствия российского ракетного удара по Запорожью (Фото:REUTERS/Stringer)
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что число погибших в результате ракетного удара по Запорожью выросло до семи человек.
ГСЧС удалось спасти 11 человек, еще 20 - эвакуировать. В Пункт обогрева ГСЧС обратилось 225 человек. Психологическую помощь получили 92 гражданина.
В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар из ЗРК С-300 по Запорожью. Вражеские ракеты попали по жилой пятиэтажке, разрушены более десяти квартир. Спасатели разбирают завалы уже несколько суток.