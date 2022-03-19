«Не будьте орками»: ГСЧС просит не жечь траву, чтобы не усложнять работу спасателей в условиях войны 19 марта, 11:37 Цей матеріал також доступний українською В ГСЧС отметили, что все ресурсы задействованы для ликвидации последствий агрессии РФ (Фото:ГСЧС)

Украинцев призвали не жечь сухую траву и другой мусор, чтобы не отвлекать этим спасателей, занятых ликвидацией последствий российской агрессии.

С такой просьбой к гражданам обратилась Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«Так совпало, что война на нашу землю пришла именно в то время, когда граждане начинают хозяйственные работы и отчаянно ведут борьбу с мусором и остатками растительности. К сожалению, мы не можем резко удвоить количество спасателей, часть которых, вместо ликвидации последствий военных действий будет вынуждена выезжать на вызовы о пожарах кустарников», — отметили в ГСЧС.

Видео дня

В связи с этим украинцев просят «забыть об этой варварской практики».

«Не будьте подобны оркам — не жгите траву и мусор. Помогайте спасателям — не подбрасывайте им работы в виде тушения последствий неконтролируемых хозяйственных ритуалов с огнем. Сообщайте о поджигателях и по возможности проводите превентивные беседы с соседями, пренебрегающими предупреждениями», — рекомендовали спасатели.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.