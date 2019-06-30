ГСЧС предупреждает украинцев о чрезвычайной пожарной опасности Сегодня, 14:57 776 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС от 30 июня.

Сообщается, что опасность пожаров сохраняется по стране, кроме западных и большинства районов северных областей.

Ранее в ГСЧС сообщали, что за прошедшие сутки спасатели дважды тушили пожары полей с пшеницей в Николаевской области. Никто не пострадал. Причина пожаров еще не установлена.