ГСЧС предупреждает украинцев о чрезвычайной пожарной опасности
Сегодня, 14:57
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС от 30 июня.
Сообщается, что опасность пожаров сохраняется по стране, кроме западных и большинства районов северных областей.
Ранее в ГСЧС сообщали, что за прошедшие сутки спасатели дважды тушили пожары полей с пшеницей в Николаевской области. Никто не пострадал. Причина пожаров еще не установлена.