Спасатели на месте попадания российского дрона в многоэтажный дом в Киеве, 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Водолазы ГСЧС извлекли из Днепра в Оболонском районе Киева обломки российского беспилотника , упавшие в реку после атаки 11 ноября.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в ГСЧС и обнародовали видео.

По данным спасателей, специалисты группы пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования обследовали около 2000 м² дна и подняли на поверхность все обнаруженные обломки.

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Находки перевезли в безопасное место, где их уничтожат.

12 ноября российские войска несколько раз атаковали Киев дронами. Утром беспилотник попал в девятиэтажный дом в Соломенском районе: возник пожар на этажах с третьего по шестой, погибла 44-летняя женщина. Как показали спасатели, в доме на уровне примерно пятого этажа образовалась дыра.

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