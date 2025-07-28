В Одесской области дерево упало на подростков: один погиб, четверо травмированы

28 июля, 00:57
Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии (Фото: facebook.com/DSNSODE)

27 июля днем в городе Балта Подольского района Одесской области из-за внезапной непогоды дерево упало на группу детей. В результате происшествия погиб один подросток, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Компания подростков отдыхала на берегу реки, когда внезапный сильный ветер сломал дерево. Оно упало на палатку, в которой находились дети.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Спасатели, прибывшие на вызов, освободили из-под ствола четырех пострадавших и передали их медикам. К сожалению, одного из подростков спасти не удалось.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

