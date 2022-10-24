«Грязная бомба». Россия ищет повод для операции под фальшивым флагом — Кулеба

24 октября, 03:40
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны пришли к выводу, что РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом, разгоняя дезинформацию о «грязной бомбе».

«Мы согласились: разгоняя волну дезинформации о „грязной бомбе“ РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом. Обсудили практические шаги по усилению ПВО. Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия», — сказал Кулеба.

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https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1584276670294679552?s=20&t=0nvdgxzmKGawuMB5mjXhZw

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в последнее время активизировавший контакты с западными коллегами, в телефонном разговоре с французским, британским и турецким министрами обороны заявил, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной « ровокаций» с «грязной бомбой».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Пропаганда Украина-США Российская пропаганда Война в Украине Дмитрий Кулеба Дезинформация Энтони Блинкен Война России против Украины

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