Минобороны прокомментировало фейки Кремля о «грязной ядерной бомбе» в Украине

20 июня, 17:33
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Минобороны напомнило, что именно Россия безосновательно и неспровоцированно вторглась на территорию Украины (Фото:пресс-служба Минобороны)

Минобороны напомнило, что именно Россия безосновательно и неспровоцированно вторглась на территорию Украины (Фото:пресс-служба Минобороны)

Минобороны прокомментировали заявления РФ о том, что Украина якобы хочет применить "грязную бомбу". По данным министерства, такие заявления Кремля могут свидетельствовать о реальной угрозой применения этого типа оружия россиянами.

«Ничтожны обвинения РФ в чужой адрес относительно нарушений международного гуманитарного права, создания „грязных бомб“, использования запрещенных методов и средств ведения войны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В министерстве напомнили, что подобные заявления от российских властей звучали осенью прошлого года, когда российские оккупанты терпели поражение на фронте возле Херсона.

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По данным пресс-службы, цель этих заявлений — «отвлечь внимание от очевидных поражений оккупационных войск на фронте и создать недоверие западных союзников к Украине».

Минобороны напомнило, что именно Россия безосновательно и неспровоцированною вторглась на территорию Украины, а также в 2022 году захватила Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, размещала оружие и боеприпасы там, вела обстрелы.

Также подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к экологической и гуманитарной катастрофе, добавили в ведомстве.

«На совести России обстрелы населенных пунктов Украины, массовые убийства гражданского населения, пытки и казни военнопленных. Если Россия говорит об опасности войны от кого-то — она ее развязывает сама. Если Россия говорит о „грязной бомбе“, то это может быть реальной угрозой ее применения россиянами», — говорится в сообщении.

Минобороны добавило, что оценивает все сценарии и связанные риски и совместно с другими ведомствами и военными администрациями принимает меры по противодействию российской угрозе.

Ранее глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Украина якобы «могла вернуться к разработке «грязной ядерной бомбы».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Фейк грязная бомба

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