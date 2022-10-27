На этой неделе инспекторы МАГАТЭ проведут проверки в двух местах в Украине — Гросси

27 октября, 23:58
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Правительство Украины направило запрос в МАГАТЭ после того, как РФ обвинила Киев в якобы подготовке «грязных бомб» (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Правительство Украины направило запрос в МАГАТЭ после того, как РФ обвинила Киев в якобы подготовке «грязных бомб» (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на этой неделе инспекторы проведут проверки в двух местах на территории Украины из-за заявлений России о «грязных бомбах».

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Правительство Украины направило запрос в МАГАТЭ с просьбой провести проверки после того, как РФ обвинила Киев в якобы подготовке «грязных бомб». Цель визитов инспекторов — обнаружить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы, связанные с разработкой «грязных бомб».

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В МАГАТЭ подчеркнули, что месяц назад было проинспектировано одно из двух мест, и там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов.

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«Инспекторы МАГАТЭ проведут независимую проверку в этих местах в соответствии с соглашением о гарантиях Украины, чтобы обнаружить любое перенаправление ядерного материала, находящегося под гарантиями, любое незаявленное производство или переработку ядерного материала в этих двух местах и ​​гарантировать отсутствие незаявленных ядерных материалов и деятельности», — сказал Гросси.

23 октября глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны.

Шойгу выражал «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу звонил министрам Китая и Индии и также распространял фейк о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли лживые обвинения Шойгу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».

Партнеры Украины подчеркнули, что не верят российским фейкам, но выразили обеспокоенность, что это может быть подготовкой РФ к «операции под чужим флагом».

https://www.youtube.com/embed/Ln8R7WttG98
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия МАГАТЭ

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