Инспекторы МАГАТЭ начали проверку на двух объектах в Украине — Гросси 31 октября, 22:16 Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали проверку на двух украинских объектах по запросу украинской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на заявление главы агентства Рафаэля Гросси.



По словам Гросси, инспекторы скоро закончат проверку и позже на этой неделе он представит первые выводы. В прошлом месяце МАГАТЭ инспектировало одно из двух мест, где, как лжет страна-террорист РФ, занимались «производством» «грязной бомбы», и не обнаружила никаких нарушений.

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23 октября глава минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению Путина провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Шойгу выражал «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу звонил министрам Китая и Индии и также распространял фейк о «грязной бомбе».



В Офисе президента и МИД Украины отвергли лживые обвинения Шойгу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».



Партнеры Украины подчеркнули, что не верят российским фейкам, но выразили обеспокоенность, что это может быть подготовкой РФ к «операции под чужим флагом».

