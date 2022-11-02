Под Мелитополем произошло масштабное ДТП с участием грузовиков оккупантов: разбито около восьми авто 2 ноября, 13:21 Вероятно, в грузовиках перевозили мобилизованных (Фото:РИА Мелитополь)

Возле села Приазовское Мелитопольского района Запорожской области произошло масштабное ДТП с участием грузовиков российских оккупантов.



Как сообщает РИА Мелитополь, на дороге и в кювете разбросано семь или восемь разбитых грузовиков.

Издание предполагает, что в грузовиках перевозили мобилизованных из РФ.

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О жертвах и пострадавших в результате аварии информации нет.

Также не называется причина ДТП.

25 октября во временно оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области произошел взрыв возле здания, в котором расположились местные пропагандисты и сотрудники ФСБ.

По словам мэра города, захватчики определили Мелитополь как «административный центр» Запорожской области и борются между собой за сферу влияния.