Грузия не будет предоставлять Украине военную помощь

7 декабря, 19:15
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Флаг Грузии (Фото:Laila_ / pixabay)

Флаг Грузии (Фото:Laila_ / pixabay)

Правительство Грузии не будет представлять военную помощь Украине. В этом вопросе позиция Тбилиси не изменилась.

Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает Новости-Грузия.

Он добавил, что Грузия «никогда не будет ввязываться в эту войну».

«По военной помощи мы четко и недвусмысленно сказали, что не будем этого делать. Мы, как государство, никогда не будем ввязываться в эту войну. Это наша четкая позиция», — сказал премьер-министр.

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Он добавил, что правительство Грузии уже многое сделало для гуманитарной помощи Украине, а также страна принимает украинцев, выехавших за границу из-за войны, и предоставила возможность детям учиться на украинском.

«Что касается дополнительной гуманитарной помощи, мы еще раз рассмотрим вопрос и найдем способ помочь», — добавил премьер.

1 марта Украина отозвала посла в Грузии для консультаций в связи с препятствием властям Грузии вылета в Украину грузинских добровольцев и санкций против РФ.

6 декабря временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что вопрос о назначении в Грузии чрезвычайного и полномочного посла Украины находится в стадии решения. Его могут назначить в конце февраля 2023 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Грузия Российская агрессия Военная помощь Украина-Грузия Война России против Украины

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