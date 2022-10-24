Редкие кадры. Бойцы Грузинского легиона ВСУ показали стремительный штурм позиций российских оккупантов — видео 24 октября, 13:43 Грузинские бойцы действовали под прикрытием танка (Фото:Скриншот видео Georgian Legion/Facebook)

Грузинские военнослужащие из Интернационального легиона Территориальной обороны ВСУ провели молниеносный штурм позиций российских захватчиков, заставив выживших оккупантов спасаться бегством.

Соответствующее видео было опубликовано на их странице в Facebook.

На нем видно, как 12 грузинских добровольцев под прикрытием танка Т-64БВ стремительно наступают на укрепленные позиции российских войск, в результате чего те буквально выпрыгивают из окопов, пытаясь спасти свои жизни.

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В результате действий грузинских бойцов было ликвидировано 16 оккупантов.

В то же время, на каком именно направлении были сняты обнародованные кадры, не уточняется.