Как минимум 39 регионов. BBC изучил «географию «груза 200» в России 10 марта, 06:21 Цей матеріал також доступний українською Потери РФ в Украине составляют 12 тысяч военных, но Россия не торопится их признавать (Фото:Генштаб)

Российская служба BBC подсчитала, сколько российских регионов, согласно официальным данным, получили из Украины тела погибших военных.

«Минобороны России в первый и единственный раз заявило о потерях 2 марта. Тогда, спустя неделю после вторжения, военное ведомство отчиталось о гибели 498 военнослужащих. С тех пор новые данные не публиковались», — говорится в материале.

Отмечается, что о погибших на войне в Украине регулярно сообщают власти российских регионов, называя при этом имена, фамилии и звания. Первым был глава Дагестана Сергей Меликов — 26 февраля он выразил соболезнования семье офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

По подсчетам ВВС, региональные власти сообщили о гибели как минимум 71 человека, в большинстве случаев назвав их имена.

«Из этих данных следует, что „груз 200“ пришел как минимум в 39 регионов. Всего в России 83 субъекта федерации, не считая аннексированных Крыма и Севастополя. Больше всего признанных потерь — в Бурятии, глава которой сообщил о восьми погибших. Большинство прочих регионов признали гибель одного-двух человек», — отмечают журналисты.

"Груз 200" пришел как минимум в 39 регионов России / Фото: bbcrussian.com

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Полномасштабная война России против Украины длится уже более двух недель: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, более 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.



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