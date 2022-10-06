«Крайне опасны». Группа вооруженных до зубов российских военнослужащих сбежала из Херсона в Крым 6 октября, 19:11 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб)

Из воинской части казачьего отряда Дон, расположенной во временно оккупированном Херсоне, сбежала группа российских военнослужащих — они объявлены в розыск.

Об этом сообщила глава фонда Русь всевидящая Ольга Романова.

Согласно фотографиям ориентировки, из части сбежали 13 военнослужащих. С собой они взяли оружие, боеприпасы и угнали два автомобиля минобороны РФ.

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Из ориентировки следует, что как минимум трое сбежавших из воинской части до участия в войне проживали в Москве.

«При установлении лиц и их задержании соблюдать крайнюю осторожность, вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами. Крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области», — говорится в ориентировке.

По последним данным, военнослужащие поехали из Херсона в Крым. На полуостров они въехали уже на четырех автомобилях. В данный момент их местонахождение неизвестно.

«Ушедшие на войну уголовники ожидаемо вооружились, сколотили банду и поехали на гастроли. С автоматами и гранатометами на автомобилях, принадлежащих минобороны РФ», — прокомментировал ситуацию глава Агоры Павел Чиков.

Официально российская сторона не комментировала этот инцидент.

С начала октября Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Накануне Зеленский сообщил, что за сутки в Херсонской области освободили и стабилизировали населенные пункты Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.