Группа вооруженных оккупантов сбежала из Волновахи на военных авто — советник мэра Мариуполя 26 мая, 17:16 Мариуполь, Азовсталь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Около 30 вооруженных российских оккупантов сбежали из района Волновахи в сторону Мариуполя на военных автомобилях.

Об этом сообщил советник мариупольского городского главы Петр Андрющенко в Telegram.

«Утром возле Волновахи с фронта скрылось около 30 вооруженных оккупантов на военных автомобилях. Сейчас двигаются в сторону Мариуполя», — пишет он.

Видео дня

Андрющенко добавил, что местные жители уже видели оккупантов на севере Мариупольского района.

«Пока не ясно, хотят ли они от безнадежности на море или на Россию рвануть возле Тельманово/Новоазовска. В любом случае — первые правильные действия оккупантов», — пишет совтеник мэра.

Чиновник также призвал держаться подальше от вооруженных россиян и добавил, что «русня — всегда опасность».

Ранее стало известно, что несколько десятков российских наемников из числа бывших заключенных дезертировали из Бахмута на угнанной технике ВС РФ. По словам так называемых «военкоров», речь идет о 30 наемниках, которые перед своим бегством расстреляли «троих военнослужащих и двоих гражданских».