Группа вооруженных оккупантов сбежала из Волновахи на военных авто — советник мэра Мариуполя
Мариуполь, Азовсталь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)
Около 30 вооруженных российских оккупантов сбежали из района Волновахи в сторону Мариуполя на военных автомобилях.
Об этом сообщил советник мариупольского городского главы Петр Андрющенко в Telegram.
«Утром возле Волновахи с фронта скрылось около 30 вооруженных оккупантов на военных автомобилях. Сейчас двигаются в сторону Мариуполя», — пишет он.
Андрющенко добавил, что местные жители уже видели оккупантов на севере Мариупольского района.
«Пока не ясно, хотят ли они от безнадежности на море или на Россию рвануть возле Тельманово/Новоазовска. В любом случае — первые правильные действия оккупантов», — пишет совтеник мэра.
Чиновник также призвал держаться подальше от вооруженных россиян и добавил, что «русня — всегда опасность».
Ранее стало известно, что несколько десятков российских наемников из числа бывших заключенных дезертировали из Бахмута на угнанной технике ВС РФ. По словам так называемых «военкоров», речь идет о 30 наемниках, которые перед своим бегством расстреляли «троих военнослужащих и двоих гражданских».