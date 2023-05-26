Группа вооруженных оккупантов сбежала из Волновахи на военных авто — советник мэра Мариуполя

26 мая, 17:16
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Мариуполь, Азовсталь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Мариуполь, Азовсталь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Около 30 вооруженных российских оккупантов сбежали из района Волновахи в сторону Мариуполя на военных автомобилях.

Об этом сообщил советник мариупольского городского главы Петр Андрющенко в Telegram.

«Утром возле Волновахи с фронта скрылось около 30 вооруженных оккупантов на военных автомобилях. Сейчас двигаются в сторону Мариуполя», — пишет он.

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Андрющенко добавил, что местные жители уже видели оккупантов на севере Мариупольского района.

«Пока не ясно, хотят ли они от безнадежности на море или на Россию рвануть возле Тельманово/Новоазовска. В любом случае — первые правильные действия оккупантов», — пишет совтеник мэра.

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Чиновник также призвал держаться подальше от вооруженных россиян и добавил, что «русня — всегда опасность».

Ранее стало известно, что несколько десятков российских наемников из числа бывших заключенных дезертировали из Бахмута на угнанной технике ВС РФ. По словам так называемых «военкоров», речь идет о 30 наемниках, которые перед своим бегством расстреляли «троих военнослужащих и двоих гражданских».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Оккупант Волноваха

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