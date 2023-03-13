Группа Вагнера вербует жителей Мелитополя для штурма Бахмута — мэр 13 марта, 13:50 Жителей Мелитополя вербуют в группу Вагнера для штурма Бахмута (Фото:Maxar Technology/Handout via REUTERS)

Российские террористы из группы Вагнера вербуют жителей оккупированного Мелитополя для штурма Бахмута.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.

«В конце недели в закрытых группах мелитопольцев, которые остались во временно оккупированном городе, начали делать рассылку и набирать в Вагнер. Конечно же, никто не соглашается», — отметил Федоров.

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По его словам, тем, кто готов ехать в Бахмут, Вагнер предлагает зарплату 200 тысяч рублей в месяц.

Федоров уверен, что россиянам не удастся набрать ни одной бригады.

Ранее генерал Александр Сырский сообщал, что ситуация в Бахмуте остается сложной, группа Вагнера наступают с нескольких направлений и пытаются прорваться к центральным районам города.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Украинские защитники продолжают удерживать город на фоне постоянных штурмов российских войск, которые безуспешно пытаются окружить и захватить Бахмут.

На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ЧВК Вагнера и других регулярных частей армии России. В Минобороны оценивают ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными. Западные разведки оценивают общие потери оккупантов за время штурмов Бахмута от 20 до 30 тысяч.

6 марта решение о продолжении и усилении обороны в Бахмуте единогласно поддержали на Ставке верховного главнокомандующего.

Украинское военное командование объясняет, что, обороняя Бахмут, ВСУ достигают следующих целей:

не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;

наносят россиянам максимальные потери в личном составе и технике, истощая вражеские войска.