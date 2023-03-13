Группа Вагнера вербует жителей Мелитополя для штурма Бахмута — мэр
Жителей Мелитополя вербуют в группу Вагнера для штурма Бахмута (Фото:Maxar Technology/Handout via REUTERS)
Российские террористы из группы Вагнера вербуют жителей оккупированного Мелитополя для штурма Бахмута.
Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.
«В конце недели в закрытых группах мелитопольцев, которые остались во временно оккупированном городе, начали делать рассылку и набирать в Вагнер. Конечно же, никто не соглашается», — отметил Федоров.
По его словам, тем, кто готов ехать в Бахмут, Вагнер предлагает зарплату 200 тысяч рублей в месяц.
Федоров уверен, что россиянам не удастся набрать ни одной бригады.
Ранее генерал Александр Сырский сообщал, что ситуация в Бахмуте остается сложной, группа Вагнера наступают с нескольких направлений и пытаются прорваться к центральным районам города.
Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Украинские защитники продолжают удерживать город на фоне постоянных штурмов российских войск, которые безуспешно пытаются окружить и захватить Бахмут.
На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ЧВК Вагнера и других регулярных частей армии России. В Минобороны оценивают ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными. Западные разведки оценивают общие потери оккупантов за время штурмов Бахмута от 20 до 30 тысяч.
6 марта решение о продолжении и усилении обороны в Бахмуте единогласно поддержали на Ставке верховного главнокомандующего.
Украинское военное командование объясняет, что, обороняя Бахмут, ВСУ достигают следующих целей:
- не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;
- наносят россиянам максимальные потери в личном составе и технике, истощая вражеские войска.