Группа Вагнер снизила требования для новых наемников из-за больших потерь в Украине 19 июля, 22:06 Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Группа российских наемников Вагнер понесла большие потери на войне, которую Россия развязала против Украины. Поэтому руководство группы снизило требования для тех, кто хочет взять в руки оружие за деньги.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

По информации ведомства, Москва использовала Вагнер в качестве подкрепления для сил на линии фронта, а также чтобы частично «смягчить нехватку личного состава и компенсировать потери» в войне против Украины. В британском министерстве уверены, что российские наемники играли центральную роль в боях за контроль над городом Попасная и Лисичанск.

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«Вагнер понижает требования для рекрутов, нанимает осужденных преступников и людей, которые раньше были в черном списке. Новые рекруты проходят очень ограниченную подготовку», — объяснили в Минобороны королевства, добавляя, что это повлияет на эффективность российских наемников в боях.

19 июля руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Радио НВ, что Россия пытается скрыто привлечь на войну абсолютно некомпетентные кадры, которые фактически будут служить пушечным мясом.



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