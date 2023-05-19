Российское ГРУ перебросило элитные подразделения к границе Украины — ЦНС 19 мая, 18:15 Основные задачи оккупантов — это контрдиверсионная деятельность в пограничной полосе после удачных операций партизан (Фото:ЦНС)

Российские оккупанты перебросили в приграничные районы Украине элитные подразделения, которые подчиняются ГРУ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на данные подполья.

«На границе с Украиной, в пгт. Теткино, Курской области России, подполье зафиксировало размещение элитных подразделений, подчиняющихся российскому ГРУ», — говорится в сообщении.

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По их данным, туда прибыли группы специального назначения 3 отдельной гвардейской бригады специального назначения (Тольятти, Самарская область) и 22 отдельной гвардейской бригады специального назначения (Степной, Ростовская область).

Центр отмечает, что основные задачи оккупантов — это контрдиверсионная деятельность в пограничной полосе после удачных операций партизан, проведение диверсий и поднятие боевого духа у деморализованных подразделений с РФ вдоль границы.

Накануне ЦНС сообщал, что российские оккупанты активно развешивает камеры видеонаблюдения в Мелитополе Запорожской области в безуспешных попытках бороться с партизанским движением.