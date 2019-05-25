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Грозы, ливни и град. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

Вчера, 18:07
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Грозы, ливни и град. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине - фото

phtorxp/Pixabay

Украину накроют грозы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в ряде областей на ближайшие дни.

Так, в субботу вечером, 25 мая, в Киеве и Киевской области ожидаются грозы и шквалы 15−20 м/с.

По всей Украине прогнозируются грозы, местами порывы ветра и шквалы 15−20 м/с, в отдельных районах град.

В Запорожской, Донецкой и Луганской областях — значительные дожди.

В воскресенье, 26 мая, на Левобережье днем и местами в западных областях ожидаются грозы.

Теги:   Ливни Грозы в Украине ГСЧС

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