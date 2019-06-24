Грозы и шквалы ветра: в Украине объявлено штормовое предупреждение
В некоторых областях Украины в понедельник, 24 июня, ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По информации спасателей, в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с (І уровень опасности, желтый).
По данным синоптиков, 24 июня в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 13−18°, днем 23−28°.
На остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 16−21°, днем 29−34°. Ветер преимущественно восточный, 3−8 м/с.
В Киеве будет сухо, температура воздуха ночью около 20°, днем 30−32°.