Грозы и шквалы ветра: в Украине объявлено штормовое предупреждение Сегодня, 10:18 1833 Цей матеріал також доступний українською Artem_Apukhtin/pixabay.com В Украине ожидаются грозы и шквалы Artem_Apukhtin/pixabay.com

В некоторых областях Украины в понедельник, 24 июня, ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



По информации спасателей, в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с (І уровень опасности, желтый).

По данным синоптиков, 24 июня в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 13−18°, днем 23−28°.

На остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 16−21°, днем 29−34°. Ветер преимущественно восточный, 3−8 м/с.

В Киеве будет сухо, температура воздуха ночью около 20°, днем 30−32°.