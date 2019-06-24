Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Владимир Спиваковский
Почему детей не учат необходимому
Сергей Фурса
Почему Марш равенства пугает политиков
Елена Сотник
Зачем России возвращаться в ПАСЕ?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Грозы и шквалы ветра: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 10:18
1833
Цей матеріал також доступний українською
Грозы и шквалы ветра: в Украине объявлено штормовое предупреждение - фото

Artem_Apukhtin/pixabay.com

В Украине ожидаются грозы и шквалы

В некоторых областях Украины в понедельник, 24 июня, ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с (І уровень опасности, желтый).

По данным синоптиков, 24 июня в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 13−18°, днем 23−28°.

На остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 16−21°, днем 29−34°. Ветер преимущественно восточный, 3−8 м/с.

В Киеве будет сухо, температура воздуха ночью около 20°, днем 30−32°.

Теги:   Шквалы Гроза ГСЧС

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
Финансы

Сегодня, 19:43

img
Вы не можете выиграть все суды с бывшими владельцами Приватбанка — министр финансов
Страны

Сегодня, 13:16

img
В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео

ТОП 3

События

Сегодня, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
36745
События

Вчера, 08:58

img
Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве
16033
События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
15560

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин