В Донецке заметили наемников ЧВК Вагнера — Грозев 4 апреля, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Бронетехника оккупантов едет по дороге возле Докучаевска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что наемники ЧВК Вагнера замечены в Донецке.

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«Фотография, опубликованная связанным с ГРУ блогером, сделана перед отелем Park Inn, где ОБСЕ размещалась до недавнего времени», — написал он.

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Грозев заявил, что «многие из вагнеровцев — настоящие нацисты», как ему «сказали некоторые из них».

Британская разведка сообщала, что к атакам на города Донбасса планируют привлекать наемников ЧВК Вагнера.

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