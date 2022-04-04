В Донецке заметили наемников ЧВК Вагнера — Грозев
Бронетехника оккупантов едет по дороге возле Докучаевска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что наемники ЧВК Вагнера замечены в Донецке.
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«Фотография, опубликованная связанным с ГРУ блогером, сделана перед отелем Park Inn, где ОБСЕ размещалась до недавнего времени», — написал он.
Грозев заявил, что «многие из вагнеровцев — настоящие нацисты», как ему «сказали некоторые из них».
Британская разведка сообщала, что к атакам на города Донбасса планируют привлекать наемников ЧВК Вагнера.
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