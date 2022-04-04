В Донецке заметили наемников ЧВК Вагнера — Грозев

4 апреля, 11:55
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Бронетехника оккупантов едет по дороге возле Докучаевска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бронетехника оккупантов едет по дороге возле Докучаевска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что наемники ЧВК Вагнера замечены в Донецке.

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«Фотография, опубликованная связанным с ГРУ блогером, сделана перед отелем Park Inn, где ОБСЕ размещалась до недавнего времени», — написал он.

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https://twitter.com/christogrozev/status/1510885041290813442?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510885041290813442%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F224944-u-donecku-pomitili-najmanciv-pvk-vagner-grozev%2F

Грозев заявил, что «многие из вагнеровцев — настоящие нацисты», как ему «сказали некоторые из них».

Британская разведка сообщала, что к атакам на города Донбасса планируют привлекать наемников ЧВК Вагнера.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Частная военная компания Вагнера Христо Грозев Война России против Украины

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