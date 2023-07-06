Последствия грозы: из-за порывов ветра в Борисполе упала труба в одной из котельных — фото

6 июля, 23:53
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От порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

От порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

В Борисполе Киевской области во время грозы из-за порывов ветра упала труба в одной из котельных. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

«Последствия непогоды в Борисполе. От порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба», — пишет он.

Видео дня

Небытов также опубликовал фото с места событий.

ANDRII NEBYTOV/Telegram
Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram
ANDRII NEBYTOV/Telegram
Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram

По данным полиции, обошлось без пострадавших. На месте полиция и коммунальные службы.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Борисполь Полиция Киевская область

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