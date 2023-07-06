Последствия грозы: из-за порывов ветра в Борисполе упала труба в одной из котельных — фото
От порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)
В Борисполе Киевской области во время грозы из-за порывов ветра упала труба в одной из котельных. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.
«Последствия непогоды в Борисполе. От порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба», — пишет он.
Небытов также опубликовал фото с места событий.
По данным полиции, обошлось без пострадавших. На месте полиция и коммунальные службы.