Протяженность «горячей» линии соприкосновения сейчас превышает 1200 километров — Генштаб ВСУ 5 июля, 10:55 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Протяженность так называемой «горячей» линии соприкосновения сейчас превышает 1200 километров, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Что касается протяженности так называемой „горячей“ линии соприкосновения, то она сейчас превышает 1200 км. Но здесь идет речь о непосредственной линии соприкосновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия», — сказал он в интервью Укринформу.

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Однако, по его словам, нельзя забывать о северных границах с Беларусью и РФ.

«Откуда враг ведет постоянные ракетно-артиллерийские обстрелы, отмечается деятельность диверсионно-разведывательных сил противника, сохраняется угроза военного вторжения; а также об участке морского побережья в Одесской и Николаевской областях, где, несмотря на снижение военно-морского потенциала противника, мы не можем полностью отвергать его десантных возможностей», — добавил он.

Громов напомнил, что еще есть граница с Приднестровьем, где Россия удерживает ограниченную группировку войск.

«Поэтому в целом, такая линия может составлять около 3800 км», — сказал он.