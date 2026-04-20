Силы обороны Украины останавливают попытки россиян закрепиться в центре и на севере Гришино (Фото: 7 корпус ДШВ / Telegram / Скриншот)

В Гришино , входящем в состав Покровской агломерации, обостряется ситуация, — российские военные нарастили давление и пытаются развить наступление. Однако Силы обороны Украины останавливают попытки армии РФ закрепиться в центре и на севере населенного пункта.

Об этом сообщила пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск в понедельник, 20 апреля.

«Украинские военные не позволяют врагу закрепиться в центральной части поселка [Гришино]. На днях Силы обороны провели операцию по уничтожению пункта накопления противника. Дождавшись благоприятного момента, наши воины нанесли авиационный удар по скоплению россиян», — говорится в заметке.

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7-й корпус ДШВ отметил, что по результатам поражения подтверждена ликвидация по меньшей мере трех россиян. Кроме того, по имеющейся информации, часть военных армии РФ осталась под завалами в подвале без возможности деблокирования.

Вместе с тем, как сообщили в 7-м корпусе ДШВ, россияне продолжают давить и на север поселка. Для этого они пытаются обойти Гришино, используя открытую местность и лесополосы с юго-западного направления. Таким образом, россияне стремятся закрепиться на северных и северо-западных окраинах.

Украинские военные рассказали, что на днях солдаты армии РФ попытались прорваться по этому маршруту с использованием бронетранспортера. Силы обороны уничтожили российское «такси» вместе с личным составом, сорвав попытку дальнейшего продвижения.

16 апреля 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что российские войска пытаются закрепиться в центре села Гришино Покровского района Донецкой области.

Малые пехотные группы РФ действуют несколькими волнами в сутки, пытаясь просочиться в центр Гришино и закрепиться. Украинские военные фиксировали попытки дальнейшего продвижения вглубь застроек в северную часть села.