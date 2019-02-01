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Грипп в Украине: школы Ивано-Франковска закрыли на карантин

Вчера, 19:26
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pixabay.com

Более 40 ивано-франковских школ закроют на карантин

В Ивано-Франковске понедельника, 4 февраля по пятницу, 8 февраля в общеобразовательных школах и учреждениях внешкольного образования приостановят обучение.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В ведомстве заявили, что сейчас в Ивано-Франковске сезонное обострение острых респираторных инфекций и гриппа, а к концу недели тенденция к заболеванию среди детей резко возросла.

Ранее, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что с четверга, 30 января в школах, ПТУ и учреждениях дополнительного образования города введут карантин.

В Киеве 36 школ закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

В Николаеве во вторник, 29 января 17 школ закрыли на карантин

Теги:   Ивано-Франковск Карантин Школы

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