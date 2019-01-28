Иван Примаченко
Как финны осваивают искусственный интеллект
Павел Кухта
Как снизить уровень госдолга
Иван Яковина
Дональд Трамп сдулся
Иван Компан
Аномалия или закономерность

Грипп в Киеве: на карантин закрыли 36 школ

Вчера, 19:21
214
Цей матеріал також доступний українською

pixabay.com

В столице на карантин закрыли более 30 школ

В Киеве 36 школ закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Полностью остановлены занятия в 22 образовательных учреждениях, еще в 14 закрыты только отдельные классы. 

Учебный процесс полностью остановлен в школах №№135, 166, 205, 210, 213, 216, 222, 223, 231, 232, 233, 239, 252, 264, 300, 301, 302, 308, 313, 332, в гимназии Киевская Русь и учебно-воспитательном комплексе Ласточка.

Частично закрыты школы №№6, 50, 55, 71, 72, 131, 132, 187, 193, 253, 289, а также школа-детсад Пролисок и гимназия №178.

Однако в Киеве наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, среди детей – на 2,1%, среди взрослых – на 8,1%. Интенсивность заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице находится ниже эпидпорога на 44,9% и составляет 471,4 случая на 10 тыс. человек.

Ранее, 13 школ частично закрыли на карантин.

Теги:   Карантин Школа Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 10:43

article_img
У посла Украины в Иране нашли незадекларированные активы на сумму более 1,2 миллиона
Страны

Вчера, 18:20

article_img
Протесты в Венесуэле: количество погибших возросло до 35 человек
Геополитика

Сегодня, 08:04

article_img
Украина улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции

ТОП 3

События

Вчера, 22:45

article_img
Убегал и стрелял в полицейских: в Ровенской области поймали вооруженного рецидивиста
3791
События

Вчера, 21:41

article_img
Из Украины пытались вывезти двигатели к Ми-24 в страну, находящуюся под санкциями
3430
События

27 января, 14:20

article_img
Памятник полководцу Суворову из Киева отправят в Швейцарию
3347