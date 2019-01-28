Грипп в Киеве: на карантин закрыли 36 школ Вчера, 19:21 214 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com В столице на карантин закрыли более 30 школ pixabay.com

В Киеве 36 школ закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Полностью остановлены занятия в 22 образовательных учреждениях, еще в 14 закрыты только отдельные классы.

Учебный процесс полностью остановлен в школах №№135, 166, 205, 210, 213, 216, 222, 223, 231, 232, 233, 239, 252, 264, 300, 301, 302, 308, 313, 332, в гимназии Киевская Русь и учебно-воспитательном комплексе Ласточка.

Частично закрыты школы №№6, 50, 55, 71, 72, 131, 132, 187, 193, 253, 289, а также школа-детсад Пролисок и гимназия №178.

Однако в Киеве наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, среди детей – на 2,1%, среди взрослых – на 8,1%. Интенсивность заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице находится ниже эпидпорога на 44,9% и составляет 471,4 случая на 10 тыс. человек.

Ранее, 13 школ частично закрыли на карантин.