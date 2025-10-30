Пилот Karaya говорит, что «готов продать душу» за истребитель Gripen: чем особенный этот самолет

Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya заявил, что единственный истребитель, ради которого он «готов продать душу», — это JAS-39 Gripen . Военный отметил, что этот самолет является идеальным вариантом для сегодняшней Украины и надежный на будущее.

Об этом Karaya написал на своей странице в Instagram.

Военный говорит, что россияне наносят регулярные удары по аэродромам, применяя шахеты, крылатые ракеты Калибр с проникающе-фугасными, осколочно-фугасными и кассетными боевыми частями, а также баллистические системы Искандер с различными типами боевых частей.

Ворошилов пишет, что после атаки по аэродрому с кассетной боевой частью, летное поле требует тщательной уборки всех мелких осколков и камней, которые остаются после разрушения бетонного покрытия рулежных дорожек или взлетно-посадочной полосы.

При дефиците времени возрастает вероятность засасывания посторонних предметов в тракт воздухозаборника во время руления воздушного судна, отметил военный.

«На Gripen воздухозаборники расположены по бокам фюзеляжа, на большом расстоянии от бетонного покрытия летного поля, что существенно уменьшает вероятность всасывания посторонних предметов в воздушный тракт и дальнейшего повреждения двигателя самолета», — сказал Karaya.

По его словам, только эта конструктивная особенность JAS-39 повышает надежность эксплуатации самолетов этого типа даже на аэродромах с поврежденным покрытием и, как результат, обеспечивает возможность их подъема в воздух.

Инфографика: NV

Кроме того, пилот отметил, что такое размещение воздухозаборников уменьшает показатель ЭПР «РЛС-заметность», поскольку компрессор двигателя закрыт от прямого обзора радара.

Karaya подчеркнул, что при идеальных условиях время подготовки JAS-39 к повторному вылету может составлять 10 минут. Военный отмечает, что сокращение времени подготовки воздушного судна уменьшает вероятность его поражения во время пребывания на земле, а также способствует сохранению личного состава.

Кроме того, Gripen имеет опцию hot refuel, то есть заправку самолета на земле с двигателем.

Вадим Ворошилов пишет, что благодаря помощи партнеров украинские военные используют большое количество современных и высокотехнологичных средств авиационного поражения.

По словам пилота, это подняло боевые возможности авиации Воздушных сил на качественно новый уровень.

«Буду откровенным, всегда нужно больше, чем имеем авиационных средств поражения, чтобы оказывать необходимую поддержку наземному контингенту Сил Обороны Украины. Поэтому именно Gripen может использовать как американского, так и европейского производства авиационные средства поражения, что существенно повысит имеющийся резерв БК», — сказал Karaya.

По словам Ворошилова, Gripen также считается одним из самых дешевых в эксплуатации истребителей в мире. Поэтому он имеет перспективу использования после войны.

«Хочу привести простое очень примитивное и грубое сравнение: JAS-39 — 1 час летной эксплуатации 5000−8000$. МиГ-29 — 1 час летной эксплуатации 10000−15000$», — пояснил военный.

Karaya говорит, что еще одно преимущество Gripen — ракета класса «воздух — воздух» Meteor.

22 октября президент Владимир Зеленский заявил о подписании со Швецией письма о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Он отметил, что это соглашение предоставит Украине возможность получить серьезный флот истребителей Gripen.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Стокгольм сможет начать поставки Украине истребителей Gripen примерно через три года. Однако позже Зеленский заявил, что первые из 150 шведских истребителей Gripen могут поступить в Украину уже в 2026 году.

27 октября шведская оборонная компания Saab заявила о готовности открыть в Украине завод по конечной сборке самолетов Gripen в рамках предложенной сделки о приобретении Киевом до 150 истребителей.