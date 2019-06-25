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Учителя, ученики и родители могут сами выбирать школьную форму — Гриневич

Сегодня, 16:02
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Учителя, ученики и родители могут сами выбирать школьную форму — Гриневич - фото

klimkin/Pixabay

Важно, чтобы форма была комфортной

Учителя, ученики и их родители имеют право сами решать, в какой одежде учащиеся будут посещать школу, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что этот указ уже давно устарел и на данный момент Минобразования позволяет учителям, ученикам и родителям самостоятельно решать, в какой одежде будут обучаться школьники.

«Важно, чтобы эта одежда была комфортная, гигиеническая, из тканей, которые „дышат“, чтобы дети ощущали себя свободно», — добавила Гриневич.

По ее словам, решение, каким образом будет определяться принадлежность учащегося к школе, будет зависеть от самого учебного заведения.

«Кто-то придумает безрукавку, на которой есть эмблема или знак принадлежности к школе, а кто-то определит, что они будут носить ту или иную форму», — отметила министр.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отменил указ об обязательном ношении школьной формы.

Теги:   Школьная форма Лилия Гриневич

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