Суркиса не смогли лишить звания «почетного гражданина» Харьковской области 1 июня, 22:12 Суркис Григорий (Фото:24 Канал)

Харьковский облсовет в четверг, 1 июня, отказался лишить нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса звания почетного гражданина области. Об этом написал командир добровольческого подразделения Хартия, бизнесмен Всеволод Кожемяко в Facebook.

По его словам, большинство депутатов и «последователи умершего Кернеса» не поддержали решение.

Как сообщает Kharkiv Today, 32 депутата проголосовали «за» лишение Суркиса звания, 11 — «против», а двое — «воздержались». В зале было зарегистрировано 88 депутатов. Европейская солидарность, Слуга народа и Блок Светличной поддержали решение, тогда как Блок Кернеса, управляемый Игорем Тереховым, городским главой Харькова, и бывшие депутаты от ОПЗЖ не поддержали его.



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«Могу сказать, что те депутаты, которые сегодня испугались громких фамилий, за которыми на самом деле стоят никчемные личности, своим неголосованием нанесли не менее мощный удар по харьковчанам, чем тот, который сегодня же ракетой осуществила армия агрессора!», — написал он.



В начале полномасштабного вторжения России Григорий Суркис и его брат Игорь выехали из Украины.



Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Сообщалось, что они поехали без декларирования наличности на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили наличные на 17,6 миллиона долларов.

В отношении инспекторов таможенного поста Вилок Закарпатской таможни, которые без проверки выпустили из страны братьев Суркисов, начали уголовное производство.

22 апреля СМИ сообщили, что Григория Суркиса задержали на пункте пропуска Краковец — он вывозил 13 часов через «зеленый коридор».

в пресс-службе бизнесмена заявили, что он выехал в Польшу на лечение.

В августе 2022 года Украинская правда сообщала, что семья Суркиса находится на одном из самых дорогих берегов Европы и не первый год арендует апартаменты в пятизвездочном отеле Monte-Carlo Bay.

Стоимость годовой аренды таких апартаментов около 2 миллионов евро.

По информации издания, Суркиса регулярно видят в тамошнем казино.

Также в августе народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая подала в Верховную Раду обращение с призывом лишить полномочий нардепов Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса.