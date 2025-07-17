Выкинутый родителями из гнезда аистенок Катруся окрепла и улетела с другой стаей (Фото: Скриншот видео Facebook Irina Snopko/Национальный природный парк Пирятинский)

Аистенок Катруся — которую ее родители, популярная в Сети пара аистов Одарка и Грицик , вынесли из гнезда — прибилась к стае и улетела с нею из реабилитационного центра для птиц.

Об этом сообщается 17 июля на Facebook-странице Лелека Грицько.

«Наша панна Катря нашла стаю и улетела раньше всех! Карпа (другой птенец — ред.) остался, но и у него уже есть компания», — сообщили сотрудники Национального природного парка Пирятинский.

Незадолго до этого сотрудники реабилитационного центра Усадьба Нюшаник, где находилась Катруся, показывали в соцсетях, как она «обустраивала» вольер, таская в клюве пучки сухой травы, ела рыбу и вместе с Карпом осваивалась в открытом пространстве — возле других птиц.

Кроме того, работники центре кольцевали обоих птенцов — Катруся получила номер КА1936.

«Теперь во взрослую жизнь, детство закончилось», — оценил улет аистенка со стаей сотрудник «Усадьбы Нюшаник» Валерий Снопко.

Работники парка Пирятинский на протяжении уже нескольких лет следят за одним из аистиных гнезд в Полтавской области. Там долго проживала птичья пара, в которой самца прозвали Грицьком, а самку — Одаркой.

За жизнью птиц все желающие могут наблюдать через сеть — благодаря трансляции из гнезда в режиме 24/7.

Весной 2025 года сотрудники Пирятинского обнаружили, что в Украину из теплых краев прилетелаодна Одарка. Впоследствии к ней в гнезде присоединился молодой самец, которого назвали Грициком.

У новой пары вскорости родилось пятеро птенцов, которым имя выбрали пользователи соцсетей — соответственно, Миннехаха, Джессика, Ирпень, Лесик и Катруся.

Однако 23 мая Грицик вынес изгнезда Катрусю и оставил ее надороге под гнездом. Птенца вовремя заметил и спас сотрудник Пирятинского. Впоследствии птенца передали в центр для птиц Садиба Нюшаник.

Там Катруся нашла новую «семью» — к ней подселили других птенцов, в частности"брата" Карпа.