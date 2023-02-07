«Сделал бы это еще раз». Грицак прокомментировал свое интервью российскому изданию Медуза, за которое его раскритиковали 7 февраля, 19:21 Ярослав Грицак заявил о необходимости говорить с русскоязычной аудиторией (Фото:PEN Україна)

Историк Ярослав Грицак в интервью NV прокомментировал свое интервью российскому изданию Медуза, за которое его подвергли критике, ссылаясь на то, что любое появление украинского интеллектуала в российских СМИ легитимирует эти СМИ и украинцы начинают им доверять.

«Ко мне тогда, в начале войны, журналисты обращались с очень четким предложением: опровергнуть аргументы Путина по истории Украины. Я тогда не делал разницы и дал много интервью, разным газетам. И забыл об этом. Но на Медузе публикация появилась недавно, и я не знаю, почему они долго ее держали», — рассказал Грицак NV.

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Он также сказал, что "сделал бы это еще раз", потому что считает, что это важно.

«Если нет хороших россиян, мы должны их делать, я должен», — подчеркнул историк.

Грицак рассказал, что он давал интервью, кроме российского, азербайджанским, грузинским и эстонским медиа.

«Потому что все они просили говорить по-русски, а я считаю важным достучаться до аудитории, которая читает по-русски и не прочтет по-английски. Медуза – это проект, который читают русскоязычные. И это возможность говорить с довольно специфической аудиторией, с которой мы не говорим. И мы должны признать, пусть нам это и неприятно, что русский язык остается "лингва франка" [межэтнического общения ] на постсоветском пространстве. Я не буду осуждать моих оппонентов, я не буду с ними об этом дискутировать. Я считаю, что это вопрос моего личного выбора в свободной Украине», — объяснил он свою позицию.

Интервью Грицака изданию Медуза было опубликовано 28 ноября 2022 года.