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Грибу разрешат встречу с украинским консулом только после приговора – Денисова

Сегодня, 12:36
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Игорь Гриб via Facebook

Суд отказал Грибу в свидании с матерью

Удерживаемому в России украинцу Павлу Грибу разрешат встретиться с украинским консулом только после приговора, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Я знаю, что суд отказал матери в свидании и дадут возможность встретиться консулу с Павлом только после приговора. Это не предусмотрено консульской конвенцией, которая подписана между Украиной и Российской Федерацией", - сказала она в эфире 112 Украина.

Денисова подчеркнула, что будет встречаться по этому вопросу с представителями Совета Европы.

Ранее Денисова заявила, что украинский политзаключенный Павел Гриб находится на грани жизни и смерти.

ЕСПЧ попросил РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья Гриба, лечении, которое было назначено врачами, и лечении, предоставленном во время содержания под стражей.

Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он требует ежедневного приема специальных лекарств.

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Украинец исчез в августе 2017 в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял русский школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.

Теги:   Политзаключенные Павел Гриб Россия

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