Экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев — она будет оценивать экологические последствия войны 29 июня, 19:23 Владимир Зеленский с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны (Фото:Офис президента)

Киев в четверг, 29 июня, посетила шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленский и присоединилась к Международной рабочей группе по экологическим последствиям войны.

Об этом сообщил ОП.

Грета Тунберг встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках своего участия в международной группе, которая будет оценивать последствия боевых действий для окружающей среды, в частности последствия после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

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Грета Тунберг поблагодарила за приглашение в группу и пообещала привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу, чтобы привлечь внимание к экологическим последствиям военных действий.

15 июня Грета Тунберг присоединилась к украинцам, которые под представительством ООН в немецком Бонне провели акцию из-за совершенного россиянами теракта на Каховской плотине.

Также она рассмеялась на вопрос о работе ООН после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.