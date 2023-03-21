Рада одобрила введение комплексного экзамена для получения гражданства Украины 21 марта, 14:46 В Украине вводят комплексный экзамен для получения гражданства страны (Фото:ГМС/Facebook)

Во вторник, 21 марта, Верховная Рада одобрила введение комплексного экзамена по основам истории Украины, Конституции, а также на уровень владения украинским языком для получения гражданства Украины.

Соответствующий законопроект № 7606 поддержал 281 парламентарий, сообщил в своем Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Документ предусматривает, что условием для получения гражданства станут результаты экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и украинскому языку.

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Также законопроект определяет особые условия обретения гражданства для лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, представляющих государственный интерес для страны, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, в том числе награжденных государственной наградой или получивших вид на временное проживание.

Такие лица будут обязаны в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдать экзамены по основам Конституции, истории Украины, на уровень владения государственным языком и предоставить соответствующий документ.

Невыполнение обязательств по сдаче экзаменов является основанием для потери гражданства.

11 июля 2022 года президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного комплексного экзамена для получения украинского гражданства, которая набрала 25 тысяч подписей. Он обратился к премьеру с просьбой проработать вопрос введения обязательного экзамена.

На данный момент одним из требований получения гражданства Украины иностранцами является уровень владения государственным языком. Его определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка после сдачи соответствующего теста. В то же время, он не включает в себя знаний по истории Украины и украинского законодательства.