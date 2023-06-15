От Польши к ЕС. Как украинцам получить польское гражданство в 2023 году 15 июня, 01:00 Как украинцам получить гражданство Польши в 2023 году (Фото:stadtratte/depositphotos)

Многие лица, проживающие в Польше, имеют желание получить польское гражданство, что открывает двери к гражданству Европейского Союза.

В данной статье мы рассмотрим различные пути, которыми можно получить польское гражданство, а также определим необходимые шаги для достижения этой цели.

Как получить польское гражданство

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Чтобы получить польское гражданство, есть несколько возможных путей, которые можно использовать:

Использование польских корней. Если вы имеете польское происхождение через родителей, дедушку или бабушку, вы можете подать заявление на получение Карты поляка. Этот документ значительно упрощает процедуру получения польского гражданства. Кроме того, если вы родились на территории Польши, и хотя бы один из ваших ближайших родственников имеет польское гражданство, вы также можете получить польское гражданство по праву рождения. Бракосочетание с гражданином Польши. Для этого нужно не просто жениться на польском гражданине, но и проживать с ним на постоянной основе. Этот метод является самым быстрым способом получения польского гражданства. Проживание в Польше не менее 3−5 лет на постоянной основе, имея разрешение на легальное пребывание.

В общем, для использования любого из этих путей нужно прожить в Польше достаточное количество времени. Обычно это занимает от 3 до 5 лет, но конкретные сроки могут варьироваться в зависимости от отдельных обстоятельств.

Кто имеет право на получение гражданства в Польше

Согласно действующему законодательству Польши такое право имеют:

Лица, которые родились на территории Польши и имеют статус лица без гражданства.

Лица, которые имеют польские корни и могут это доказать.

Лица, которые имеют разрешение на stały pobyt в Польше, знают польский язык на уровне общения и коммуникации, имеют стабильный источник дохода, имеют страховой номер и не имеют никаких противопоказаний к получению польского гражданства.

Лица, которые ищут убежище или имеют статус беженца на территории Польши.

Лица, которые вступили в брак и постоянно проживают с гражданином Польши.

Лица, которые родились с польским гражданством, но потеряли его вследствие приобретения гражданства другой страны.

Какие документы необходимы для получения польского гражданства

Если украинец решил оформить польское гражданство и соответствует всем условиям, то вам нужно собрать перечень документов. К общему перечню документов относится:

Заявление о получении польского гражданства, заполненное на польском языке.

Документы, подтверждающие личность и место рождения.

Цветная фотография размером 4,5 см x 3,5 см, сделанная не ранее, чем за 6 месяцев до момента подачи заявки.

Документы, подтверждающие легальное пребывание в Польше ( карта быта и т. д. ).

карта быта ). Сертификат, подтверждающий знание польского языка. Обратите внимание, что это должен быть сертификат Государственной сертификационной комиссии.

Если у вас есть польские корни или вы являетесь супругами гражданина Польши — документ, подтверждающий это.

Документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний получения польского гражданства.

Документы, подтверждающие непрерывное пребывание на территории Польши.

Ксерокопия всех документов, подтверждающих личность, легальное пребывание на территории Польши и т. д.

Как подать заявку на получение гражданства Польши

Для того чтобы подать заявку на получение польского гражданства, нужно:

Собрать все необходимые документы, подтверждающие законность вашего пребывания на территории Польши, подтверждающие вашу личность и подтверждающие знание польского языка. Заполнить заявление на получение польского гражданства. Его можно получить в польском консульстве или в Органе управления делами гражданства. Вместе со всеми необходимыми документами подать заявление в Орган управления делами гражданства Польши или в польское консульство. Можно сделать это как лично, так и отправить по почте.

После того как вы подадите все документы, вам остается только ожидать решения. Как правило, это занимает от нескольких месяцев до года. Впрочем, существуют случаи, когда этот срок может быть увеличен.

Какие права дает польский паспорт

Каждый человек, имеющий польское гражданство, может рассчитывать на следующие привилегии:

Свободное перемещение в пределах Европейского Союза и доступ ко всем правам и услугам, предоставляемым гражданам ЕС.

Права на проживание в Польше и работу в Польше без получения дополнительного разрешения.

Права на защиту от дискриминации.

Право на защиту от депортации из Польши или другой страны Европейского Союза, кроме случаев, предусмотренных законом.

Право на получение государственной помощи.

Право на бесплатное получение образования и пользование медициной.

Право собственности и наследования имущества на территории Польши.

Право свободного проживания на территории любой страны ЕС. Но обязательно нужно сделать медицинскую страховку.