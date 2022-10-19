Продолжается регистрация на форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»

19 октября, 11:22
Новости компаний
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Форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»

Форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»

Национальная бизнес-коалиция и Украинский Совет Бизнеса приглашают к участию в бизнес-форуме «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени», который состоится 21 октября в онлайн-формате.

Уже четвертый год подряд форум становится главной площадкой для координации действий и определения приоритетов в реализации институциональных и экономических реформ — согласно ТОП-10 приоритетов украинского бизнеса. Эти направления определены коалициями, представляющими более 100 бизнес-ассоциаций, объединяющих почти 40 тысяч предприятий и компаний разных отраслей экономики.

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Генеральный информационный партнер — НВ.

Информационные партнеры: Інтерфакс Україна, Дело, День, Громадське радіо.

В этом году организаторы предлагают следующие вопросы:

  1. Работа предпринимателей в условиях военного положения.
  2. Налоговая политика.
  3. Институционные реформы (судебная реформа, правоохранительные органы, Бюро экономической безопасности).
  4. Приоритетные экономические реформы власти, украинского бизнеса и гражданского общества, восстановление экономики.
  5. Государственно-частное партнерство, реформа железной дороги, реформа подключений электроэнергии, прозрачная приватизация государственного имущества.
  6. Социальная политика (пенсионная реформа, обновление трудового законодательства).

К участию в форуме приглашены руководители парламентских комитетов и фракций, министерств и ведомств, представители бизнеса, экспертных и аналитических центров. В ходе панельных дискуссий с участием топ-спикеров предполагается наработать резолюцию форума и принять обновленные ТОП-10 приоритетов украинского бизнеса.

Продолжается регистрация на форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»
Фото: Продолжается регистрация на форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»

В частности, приглашены:

  • Елена Шуляк, глава партии «Слуга Народа»;
  • Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Юлия Свириденко, Первая вицепремьер-министр — Министр экономики Украины;
  • Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Рустем Умеров, глава Фонда государственного имущества Украины.
Продолжается регистрация на форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»
Фото: Продолжается регистрация на форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»

Спикеры от ведущих бизнес-объединений:

  • Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины;
  • Надежда Бедричук, исполнительный директор «Украинской ассоциации прямых продаж»;
  • Дмитрий Кохан, представитель Всеукраинского Аграрного Совета;
  • Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины;
  • Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины;
  • Борис Эмельдеш, президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей;
  • Станислав Таршин, владелец Градолия, представитель Ассоциации Укролияпром;
  • Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей;
  • Ефрем Лащук, директор по политико-правовым вопросам Ассоциации ІТ-Украина.
Продолжается регистрация на форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»
Фото: Продолжается регистрация на форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»

Форум организован при содействии Центра международного частного предпринимательства (СІРЕ) — независимого фасилитатора Национальной бизнес-коалиции.

Регистрация участников продолжается до 20 октября по ссылке.

Контакты для участников и спикеров: Дарья Бибен +38 097 642 2555

Теги:   Бизнес Военное положение Форум Конференция

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