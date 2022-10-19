Продолжается регистрация на форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»
Форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»
Национальная бизнес-коалиция и Украинский Совет Бизнеса приглашают к участию в бизнес-форуме «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени», который состоится 21 октября в онлайн-формате.
Уже четвертый год подряд форум становится главной площадкой для координации действий и определения приоритетов в реализации институциональных и экономических реформ — согласно ТОП-10 приоритетов украинского бизнеса. Эти направления определены коалициями, представляющими более 100 бизнес-ассоциаций, объединяющих почти 40 тысяч предприятий и компаний разных отраслей экономики.
Генеральный информационный партнер — НВ.
Информационные партнеры: Інтерфакс Україна, Дело, День, Громадське радіо.
В этом году организаторы предлагают следующие вопросы:
- Работа предпринимателей в условиях военного положения.
- Налоговая политика.
- Институционные реформы (судебная реформа, правоохранительные органы, Бюро экономической безопасности).
- Приоритетные экономические реформы власти, украинского бизнеса и гражданского общества, восстановление экономики.
- Государственно-частное партнерство, реформа железной дороги, реформа подключений электроэнергии, прозрачная приватизация государственного имущества.
- Социальная политика (пенсионная реформа, обновление трудового законодательства).
К участию в форуме приглашены руководители парламентских комитетов и фракций, министерств и ведомств, представители бизнеса, экспертных и аналитических центров. В ходе панельных дискуссий с участием топ-спикеров предполагается наработать резолюцию форума и принять обновленные ТОП-10 приоритетов украинского бизнеса.
В частности, приглашены:
- Елена Шуляк, глава партии «Слуга Народа»;
- Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Юлия Свириденко, Первая вицепремьер-министр — Министр экономики Украины;
- Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Рустем Умеров, глава Фонда государственного имущества Украины.
Спикеры от ведущих бизнес-объединений:
- Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины;
- Надежда Бедричук, исполнительный директор «Украинской ассоциации прямых продаж»;
- Дмитрий Кохан, представитель Всеукраинского Аграрного Совета;
- Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины;
- Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины;
- Борис Эмельдеш, президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей;
- Станислав Таршин, владелец Градолия, представитель Ассоциации Укролияпром;
- Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей;
- Ефрем Лащук, директор по политико-правовым вопросам Ассоциации ІТ-Украина.
Форум организован при содействии Центра международного частного предпринимательства (СІРЕ) — независимого фасилитатора Национальной бизнес-коалиции.
Регистрация участников продолжается до 20 октября по ссылке.
Контакты для участников и спикеров: Дарья Бибен +38 097 642 2555