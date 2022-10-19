Продолжается регистрация на форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени» 19 октября, 11:22 Новости компаний Форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»

Национальная бизнес-коалиция и Украинский Совет Бизнеса приглашают к участию в бизнес-форуме «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени», который состоится 21 октября в онлайн-формате.

Уже четвертый год подряд форум становится главной площадкой для координации действий и определения приоритетов в реализации институциональных и экономических реформ — согласно ТОП-10 приоритетов украинского бизнеса. Эти направления определены коалициями, представляющими более 100 бизнес-ассоциаций, объединяющих почти 40 тысяч предприятий и компаний разных отраслей экономики.

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В этом году организаторы предлагают следующие вопросы:

Работа предпринимателей в условиях военного положения. Налоговая политика. Институционные реформы ( судебная реформа, правоохранительные органы, Бюро экономической безопасности). Приоритетные экономические реформы власти, украинского бизнеса и гражданского общества, восстановление экономики. Государственно-частное партнерство, реформа железной дороги, реформа подключений электроэнергии, прозрачная приватизация государственного имущества. Социальная политика ( пенсионная реформа, обновление трудового законодательства).

К участию в форуме приглашены руководители парламентских комитетов и фракций, министерств и ведомств, представители бизнеса, экспертных и аналитических центров. В ходе панельных дискуссий с участием топ-спикеров предполагается наработать резолюцию форума и принять обновленные ТОП-10 приоритетов украинского бизнеса.

Фото: Продолжается регистрация на форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»

В частности, приглашены:

Елена Шуляк , глава партии « Слуга Народа»;

, глава партии Слуга Народа»; Даниил Гетманцев , председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; Юлия Свириденко , Первая вицепремьер-министр — Министр экономики Украины;

, Первая вицепремьер-министр — Министр экономики Украины; Галина Третьякова , председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов; Рустем Умеров, глава Фонда государственного имущества Украины.

Фото: Продолжается регистрация на форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»

Спикеры от ведущих бизнес-объединений:

Григол Катамадзе , президент Ассоциации налогоплательщиков Украины;

, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины; Надежда Бедричук , исполнительный директор « Украинской ассоциации прямых продаж»;

, исполнительный директор Украинской ассоциации прямых продаж»; Дмитрий Кохан , представитель Всеукраинского Аграрного Совета;

, представитель Всеукраинского Аграрного Совета; Геннадий Чижиков , президент Торгово-промышленной палаты Украины;

, президент Торгово-промышленной палаты Украины; Михаил Непран , первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины;

, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины; Борис Эмельдеш , президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей;

, президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей; Станислав Таршин , владелец Градолия, представитель Ассоциации Укролияпром;

, владелец Градолия, представитель Ассоциации Укролияпром; Александр Чумак , президент Ассоциации частных работодателей;

, президент Ассоциации частных работодателей; Ефрем Лащук, директор по политико-правовым вопросам Ассоциации ІТ-Украина.

Фото: Продолжается регистрация на форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»

Форум организован при содействии Центра международного частного предпринимательства (СІРЕ) — независимого фасилитатора Национальной бизнес-коалиции.

Регистрация участников продолжается до 20 октября по ссылке.

Контакты для участников и спикеров: Дарья Бибен +38 097 642 2555