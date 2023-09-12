В ООН привели свои цифры по количеству жертв среди гражданского населения Украины с начала полномасштабного вторжения России 12 сентября, 04:57 Обстрел аэропорта Винница — под завалами оказались люди, девять из них спасти не удалось (Фото:укринформ)

С 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война, до 10 сентября 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 27 149 жертв среди гражданского населения в стране. Об этом сообщается в отчете УВКПЧ.

Из них 9 614 погибших и 17 535 раненых.







Также ООН отмечает, что 21 941 жертва приходится на территорию, контролируемую Украиной, 5 208 — на временно оккупированные территории.



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Согласно отчету, жертвами российского нашествия стали более 1700 детей, из которых 554 погибли.



Гражданские жертвы россиян в Украине / Фото: ООН