Зеленского просят содействовать принятию закона о гражданских партнерствах. Петиция собрала 25 тысяч подписей 26 апреля, 11:41 Знак на форме украинской ЛГБТ-военнослужащей (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Петиция за регистрируемые партнерства для однополых и разнополых пар в Украине набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

На сайте ОП петицию зарегистрировали 28 марта. Необходимое количество украинцев поддержало ее 26 апреля.



Зеленского призвали публично поддержать введение однополых партнерств в Украине и всячески способствовать принятию законопроекта № 9103 более 40 общественных организаций, инициатив и людей.

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«Принятие этого проекта как закона решит проблему правового статуса, прав и обязанностей партнеров и партнерш, правовой режим их имущества, вопросы наследования, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения одного из них», — пишут авторы петиции.



В августе 2022 года Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков, вступившей в свыше 28 500 подписей. Он заявил, что Кабмин нарабатывает варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства

14 марта 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9103 о гражданских партнерствах, который поможет однополым и разнополым парам приобрести статус близких родственников, не вступая в брак.

Автор законопроекта Инна Совсун объяснила, что регистрируемые партнерства — это новый институт для тех, кто не может или не хочет заключать брак. Им могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

Однополые пары в Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно владеть имуществом, наследовать имущество партнера или партнерши, совместно воспитывать детей. В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей, поскольку не является прямым родственником умершего. Партнеры лишены права содержать или ухаживать друг за другом в случае, если кто-то один временно или постоянно утратит трудоспособность, быть опекуном для недееспособного партнера.



Фото: Инна Совсун/Facebook