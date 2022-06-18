Гражданские отказались эвакуироваться из укрытий Азота в Северодонецке — Гайдай 18 июня, 22:40 Цей матеріал також доступний українською Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона сообщил, что находящиеся в укрытиях завода Азот в Северодонецке мирные жители отказались от эвакуации.

«С ними постоянно есть связь. Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят», — сказал Гайдай.

По его словам, в ОВА попросили нацгвардейцев, чтобы они на всякий случай записали на видео общение с гражданскими, где те отказываются от выезда.

Видео дня

"У нас много видеоматериала, где людям предлагают уезжать, но они не хотят", — подчеркнул глава ОВА.

Он также отметил, что, по последним данным, в укрытиях Азота находится 568 человек, из них 38 детей.

«Люди находятся в укрытиях, их несколько. Это нельзя сравнивать с Азовсталью. Это не город подземный, это несколько отделенных между собой хранилищ, никак не связанных. И разное количество людей находится в разных укрытиях», — добавил глава.

Он сообщил, что, несмотря на разрушенные мосты, пути эвакуации из Луганской области на сегодняшний день существуют.

Вчера, 17 июня, Гайдай сообщал, что эвакуация с завода Азот невозможна.

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