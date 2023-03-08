Лубинец опроверг слова Москальковой о ежедневных переговорах по возвращению гражданских заложников из плена РФ

8 марта, 15:43
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Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что слова омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о почти ежедневном обсуждении возвращения гражданских лиц из плена не соответствуют действительности.

В Telegram украинский омбудсмен сообщил, что ранее российские СМИ обнародовали сообщение Москальковой о якобы «почти ежедневном обсуждении с Лубинцем возвращения гражданских лиц».

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«Узнал про такую активность с удивлением. Поэтому не могу подтвердить слова своей российской визави», — пишет он.

Лубинец добавил, что содержание и тональность недавних заявлений российской стороны имеют мало общего с реализацией договоренностей, достигнутых в Анкаре. Речь идет и о возвращении гражданских заложников, и о репатриациях тяжелораненым и тяжелобольным военнопленным.

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Он добавил, что сторонам ранее удалось совершить обмен списками военнопленных и передать обширный список гражданских заложников, которые находятся в плену.

«Пока я фиксирую затягивание процесса реализации согласованного плана именно со стороны РФ. Фактом остается только одно — как российская сторона ведет себя на поле боя, так и выполняет договоренности!» — отметил он.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что около 40% граждан Украины в российском плену — это гражданские лица. Он подчеркивал, что Украина не берет в плен гражданских.

https://www.youtube.com/embed/jOA93_591i8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Пленные Обмен Плен Гражданские лица Татьяна Москалькова Дмитрий Лубинец

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