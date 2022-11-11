СБУ сообщила о подозрении гражданину РФ, готовившему госпереворот на западе Украине 11 ноября, 14:00 Для организации госпереворота россиянин создал в Украине ряд «общественных организаций» (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила гражданина РФ, который пытался организовать там государственный переворот на западе страны.

Как сообщается, для этого он планировал использовать ряд «общественных организаций», которые должны были спровоцировать беспорядки для дальнейшего создания так называемых «народных республик».

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После Революции Достоинства в 2014 году он вместе с еще одним агентом РФ, связанным с Виктором Медведчуком, вел подрывную работу, направленную на недопущение европейского вектора развития Украины.

«Готовя почву для государственного переворота, фигуранты распространяли публично и среди единомышленников антиукраинские обращения с дискредитацией действующей государственной власти и призывами к ее смене насильственным путем, заключили и подписали меморандумы и договоры, направленные на создание благоприятных условий для изменения конституционного строя силовым путем», — рассказали в СБУ.

С этой целью злоумышленники также основали несколько пророссийских структур, которые должны были оказывать организационную поддержку госпереворота и стать источником кадров для «новой власти».

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года россиянин перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла.

В связи с этим ему сообщено о подозрении по 1 ст. 109 УК Украины (сговор с целью насильственной смены или свержения конституционного строя и захвата государственной власти).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.