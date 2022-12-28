В Украине в бою с российскими оккупантами погиб гражданин Австралии 28 декабря, 11:13 Доброволец из Австралии боролся с российскими оккупантами в рядах украинской армии (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине в бою с войсками РФ погиб гражданин Австралии Сейдж О’Доннелл, который воевал на стороне украинской армии.

Об этом сообщили в Департаменте иностранных дел и торговли Австралии (DFAT), пишет CNN.

В заявлении приводятся слова его матери о том, что австралиец «погиб в бою, защищая свободу украинского народа».

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«Сейдж был очень любим своими друзьями и семьей. Юмора, доброго сердца, ценностей и смеха Сейджа будет очень не хватать. Мы опустошены недавней потерей», — отметили в заявлении.

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Пресс-секретарь австралийского ведомства уточнил, что DFAT оказывает семье консульскую помощь.

Не уточняется, в каком именно подразделении ВСУ сражался австралиец.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину в составе ВСУ сформировали подразделение Иностранный легион. К нему могут присоединиться иностранцы — опытные ветераны и добровольцы с боевым опытом, которые хотят помочь украинцам отстаивать свою свободу. При этом зарплата военных Интернационального легиона не отличается от той, которую получают украинские военные в составе ВСУ.

Иностранцы воюют на стороне украинской армии против войск РФ.