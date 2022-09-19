Граждане Шри-Ланки рассказали об издевательствах и вымогательствах оккупантов в Харьковской области 19 сентября, 04:26 Граждан Шри-Ланки удерживали в Волчанске (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)

Семь граждан Шри-Ланки рассказали об издевательствах со стороны российских оккупантов, которые удерживали их во время оккупации Харьковской области.

Начальник Следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что иностранных граждан удалось освободить после освобождения Харьковской области.

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Во время начала полномасштабного вторжения жители Шри-Ланки находились в Купянске, но затем пробовали пешком дойти до Харькова. На одном из блокпостов их задержали российские военные и отправили в импровизированную тюрьму в Волчанске.

Российские оккупанты издевались над гражданами Шри-Ланки, пытались требовать от них деньги и заставляли работать

«Женщину держали в карцере два месяца! Двоим из них отрывали ногти, одного били дверью по голове. Так как рашисты не общаются на английском, то иностранцы так и не поняли, что вообще россияне от них хотели, и за что их пытали. Единственное, что они поняли — россияне во время пыток говорили money. Судя по этому, „вторая армия мира“ требовала с задержанных иностранцев из Шри-Ланки деньги», — заявил Болвинов.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

В первый день были эксгумированы 22 тела погибших гражданских и 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты РФ повторили в Изюме те же преступления, которые совершили в Буче Киевской области.

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