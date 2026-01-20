От гранта до рынка: как Suziria Group открывает новые имена в украинском зообизнесе
Когда крупный бизнес говорит о развитии рынка, это легко воспринимается как абстракция. Но иногда эти слова материализуются в очень конкретных вещах: в новом оборудовании для реабилитации животных, в заказе от национальной сети, в первом серьезном разговоре о масштабировании с теми, кто строил индустрию десятилетиями.
Именно такой стала грантовая программа Suziria Group для малого бизнеса зоорынка. Запущенная осенью при медиаподдержке NV, она собрала более сотни заявок от производителей, сервисов и ритейлеров со всей Украины, и неожиданно для самих организаторов превратилась в глубокий срез реального состояния отрасли.
Полина Кошарная,
Рынок, который растет снизу
Suziria Group более 30 лет работает на украинском зоорынке: от собственных брендов и национальной дистрибуции до крупнейшей сети зоомаркетов MasterZoo. Но грантовая программа впервые позволила увидеть индустрию со стороны малого бизнеса, который ищет возможности развития.
По словам Полины Кошарной, идея поддержки малого бизнеса возникла еще в 2021 году, как ответ на практики, которые крупные компании уже давно используют в других отраслях. Война поставила этот замысел на паузу, но в то же время сделала его еще более актуальным.
В программу могли податься все представители зоорынка: производители, ритейл, сервисы. В результате примерно половину заявок составили именно производители, остальные распределились между ветклиниками, магазинами и сервисными решениями, включая онлайн-ветеринарию.
Грант как инструмент развития, а не разовая помощь
Для Suziria Group эта программа изначально не была о единовременной поддержке. Она задумывалась как инструмент долгосрочного влияния и для участников, и для самого рынка.
Кроме возможности получить ресурс на развитие, бизнесы попадали в поле зрения крупного игрока, который ежедневно работает с конечным потребителем и понимает, что именно будет востребовано завтра.
Параллельно Suziria Group готовит перезапуск онлайн-платформы MasterZoo, как части более широкой экосистемы для петперентов, где появятся не только товары, но и сервисы. Часть участников грантовой программы может стать частью этой экосистемы.
«ДогМания»: реабилитация как новый стандарт заботы
Когда жюри грантовой программы дошло до финального обсуждения, решающими стали не только бизнес-показатели. В центре внимания оказалось социальное влияние и то, как конкретный проект меняет жизнь животных там, где государство или рынок часто не успевают.
Единогласным решением победителем стал зоокомплекс «ДогМания» из Житомира — бизнес, специализирующийся на физической реабилитации животных, пострадавших от травм, болезней или жестокого обращения.
Команда «ДогМании» работает с животными, пережившими операции, тяжелые травмы или пострадавшими в результате войны или насилия. Для многих из них реабилитация — это единственный шанс вернуться к активной жизни, а иногда и просто снова начать доверять человеку.
Поддержка, измеряемая не деньгами
В рамках грантовой программы победитель получает технику и оборудование для реабилитации животных на сумму 500 000 грн, а также консультационную поддержку от топ-менеджмента Suziria Group и возможности от партнеров проекта.
Для «ДогМании» это означает не просто обновление материальной базы, а качественно иной уровень работы, в частности, развитие направлений гидротерапии и комплексной физической реабилитации.
Когда грант становится сигналом для всего рынка
Выбор «ДогМании» стал для многих участников программы важным маркером: в фокусе внимания Suziria Group не только масштабируемые коммерческие решения, но и бизнесы, формирующие новую культуру заботы о животных.
Это особенно заметно на фоне войны, когда количество животных, нуждающихся в помощи, растет вместе с запросом на профессиональные, гуманные и долгосрочные решения.
BUBLIKI: как домашняя история превратилась в продукт для всей страны
Истории малого бизнеса редко начинаются с бизнес-плана. Чаще с проблемы, которую невозможно игнорировать. Для BUBLIKI из Днепра такой точкой отсчета стал кот с раной на голове и полное разочарование во всем, что на тот момент предлагал рынок ветеринарных аксессуаров.
Первый мягкий воротник сшили буквально из того, что было под рукой: лента от цветочного букета, наполнитель из подушки, ночь без сна — и результат изменил все.
Так появились BUBLIKI — мягкие ветеринарные воротники, которые не пугают, не сковывают движений и не превращают период лечения в дополнительный стресс.
«Подушка», «пончик» и неожиданная эстетика ухода
Сегодня BUBLIKI легко узнать не только по форме, но и по эмоции, которую они вызывают у владельцев животных. Первая реакция — почти всегда удивление.
По ассоциациям BUBLIKI называют по-разному: подушка, пончик, облако, спасательный круг. Но ключевое — это ощущение безопасности и спокойствия.
Семейный бизнес без иллюзий
BUBLIKI — это малый семейный бизнес, где роли распределились органично, но без романтизации формата.
Впрочем, семейный формат имеет и свои вызовы.
Профессиональное подтверждение как точка роста
Участие в грантовой программе Suziria Group стало для BUBLIKI не столько о вознаграждении, сколько о профессиональном подтверждении.
Отдельную ценность имели менторские консультации, которые открывают доступ к опыту, недоступному для большинства нишевых производителей.
Выход на полки: когда малый бизнес становится частью большой системы
Для небольшого крафтового бренда заказ от национальной сети — это всегда больше, чем просто контракт. Для BUBLIKI сотрудничество с MasterZoo означает переход в совершенно другой масштаб работы с планированием, стабильными объемами и новыми требованиями к процессам.
Фактически речь идет о смене статуса: от локального проекта до системного украинского производителя, который может соответствовать стандартам крупного ритейла и одновременно сохранять собственную идентичность.
Поддержка от партнеров проекта
Кроме поддержки от Suziria Group и заказов от сети зоомаркетов MasterZoo, финалисты получили ценную поддержку от партнеров проекта. В частности, победительница программы Екатерина Межевич, основательница «ДогМании», получила возможность обучения в Школе Бизнеса Новая почта и выбрала курс «Онлайн-бизнес с нуля: от инстаграма до интернет-магазина». Этот курс поможет вам освоить все ключевые этапы продаж и развить бизнес-часть.
Для бренда BUBLIKI креативное агентство Taktika разработало новую дизайн-концепцию обновления бренда.
Программа, которая имеет продолжение
В Suziria Group не скрывают: первый опыт оказался настолько показательным, что программу планируют повторять.
Грантовая программа Suziria Group показала: развитие рынка — это не о громких заявлениях. Это о системной работе с теми, кто сегодня шьет воротнички-подушки, открывает реабилитационные центры в регионах и строит бизнесы, держащиеся на эмпатии, ответственности и любви к животным.
Именно из таких историй и складывается будущее украинского зоорынка.