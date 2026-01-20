Грантовая программа Suziria Group для малого зообизнеса стала не просто финансовой поддержкой, а масштабным исследованием рынка с новыми партнерами, социальными проектами и бизнесами, готовыми к росту.

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Когда крупный бизнес говорит о развитии рынка, это легко воспринимается как абстракция. Но иногда эти слова материализуются в очень конкретных вещах: в новом оборудовании для реабилитации животных, в заказе от национальной сети, в первом серьезном разговоре о масштабировании с теми, кто строил индустрию десятилетиями.

Именно такой стала грантовая программа Suziria Group для малого бизнеса зоорынка. Запущенная осенью при медиаподдержке NV, она собрала более сотни заявок от производителей, сервисов и ритейлеров со всей Украины, и неожиданно для самих организаторов превратилась в глубокий срез реального состояния отрасли.

Полина Кошарная, совладелица и председатель наблюдательного совета Suziria Group, основательница сети зоомаркетов MasterZoo

«Когда ты взрослеешь и как человек, и как бизнес, то приходит время отдавать. Когда ты становишься большим, то очень важно помнить себя маленьким, когда весь мир казался таким малопонятным и иногда страшным».

Рынок, который растет снизу

Suziria Group более 30 лет работает на украинском зоорынке: от собственных брендов и национальной дистрибуции до крупнейшей сети зоомаркетов MasterZoo. Но грантовая программа впервые позволила увидеть индустрию со стороны малого бизнеса, который ищет возможности развития.

По словам Полины Кошарной, идея поддержки малого бизнеса возникла еще в 2021 году, как ответ на практики, которые крупные компании уже давно используют в других отраслях. Война поставила этот замысел на паузу, но в то же время сделала его еще более актуальным.

«Сегодня, когда наши ребята физически защищают страну, мы как бизнес, особенно лидеры бизнеса, должны строить европейскую экономику. Переходить от сырьевой модели к экономике добавленной стоимости. И именно поэтому для меня было очень показательно, что почти половина заявок на грант — это производители», — говорит она.

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В программу могли податься все представители зоорынка: производители, ритейл, сервисы. В результате примерно половину заявок составили именно производители, остальные распределились между ветклиниками, магазинами и сервисными решениями, включая онлайн-ветеринарию.

«Это были очень маленькие бизнесы. Мы спрашивали о доходе. И часто слышали в ответ: „Я не забирал/забирала деньги“. Это тот самый этап, когда ты еще не различаешь выручку и доход. Я очень хорошо помню себя в этом состоянии», — признается Кошарная.

Фото: Полина Кошарная, совладелица и председатель наблюдательного совета Suziria Group, основательница сети зоомаркетов MasterZoo

Грант как инструмент развития, а не разовая помощь

Для Suziria Group эта программа изначально не была о единовременной поддержке. Она задумывалась как инструмент долгосрочного влияния и для участников, и для самого рынка.

Кроме возможности получить ресурс на развитие, бизнесы попадали в поле зрения крупного игрока, который ежедневно работает с конечным потребителем и понимает, что именно будет востребовано завтра.

«Коротко: да, мы нашли партнеров. После объявления результатов мы начинаем контактировать с производителями, которым можем предложить тестовые заказы с сетью MasterZoo», — отмечает Полина Кошарная.

Параллельно Suziria Group готовит перезапуск онлайн-платформы MasterZoo, как части более широкой экосистемы для петперентов, где появятся не только товары, но и сервисы. Часть участников грантовой программы может стать частью этой экосистемы.

«ДогМания»: реабилитация как новый стандарт заботы

Когда жюри грантовой программы дошло до финального обсуждения, решающими стали не только бизнес-показатели. В центре внимания оказалось социальное влияние и то, как конкретный проект меняет жизнь животных там, где государство или рынок часто не успевают.

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Единогласным решением победителем стал зоокомплекс «ДогМания» из Житомира — бизнес, специализирующийся на физической реабилитации животных, пострадавших от травм, болезней или жестокого обращения.

«Для нас было важно, чтобы проект имел социальное влияние. Мне как человеку, который в свое время рос из регионального бизнеса, было очень приятно видеть, сколько сильных инициатив подались именно из регионов. И наш выбор жюри был единогласным — это зоокомплекс „ДогМания“, который занимается физической реабилитацией животных», — отметила со сцены Полина Кошарная.

Команда «ДогМании» работает с животными, пережившими операции, тяжелые травмы или пострадавшими в результате войны или насилия. Для многих из них реабилитация — это единственный шанс вернуться к активной жизни, а иногда и просто снова начать доверять человеку.

Фото: ДогМания. Реабилитация животных, переживших операции, тяжелые травмы или пострадавшие в результате войны или насилия.

Поддержка, измеряемая не деньгами

В рамках грантовой программы победитель получает технику и оборудование для реабилитации животных на сумму 500 000 грн, а также консультационную поддержку от топ-менеджмента Suziria Group и возможности от партнеров проекта.

Для «ДогМании» это означает не просто обновление материальной базы, а качественно иной уровень работы, в частности, развитие направлений гидротерапии и комплексной физической реабилитации.

Со сцены основательница зоокомплекса Екатерина Межевич не скрывала эмоций: «Очень неожиданно. Спасибо за веру в наш проект. Это наш шанс сделать реабилитацию более профессиональной и помогать нашим четвероногим получить качественную жизнь. Развить гидротерапию и все виды реабилитации для травмированных животных: вывезенных из боевых зон, подобранных с улицы, тех, которые пережили сложные операции», — сказала она.

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Фото: Победитель грантовой программы - зоокомплекс «ДогМания»

В ответ Полина Кошарная отметила, что поддержка не ограничивается пределами конкурса: «Рассчитывайте на нас не только в рамках этой программы. Мы это обязательно проговорим дальше», — обратилась она к команде победителя.

Фото: Победитель грантовой программы - зоокомплекс «ДогМания»

Когда грант становится сигналом для всего рынка

Выбор «ДогМании» стал для многих участников программы важным маркером: в фокусе внимания Suziria Group не только масштабируемые коммерческие решения, но и бизнесы, формирующие новую культуру заботы о животных.

Это особенно заметно на фоне войны, когда количество животных, нуждающихся в помощи, растет вместе с запросом на профессиональные, гуманные и долгосрочные решения.

«Даже в таком, казалось бы, нишевом направлении, как зообизнес, мы видим всю структуру актуального предпринимательства сегодня: ветеранские бизнесы, социальные проекты, региональные инициативы. И для нас важно это не только увидеть, но и поддержать», — подчеркнула Полина Кошарная.

BUBLIKI: как домашняя история превратилась в продукт для всей страны

Истории малого бизнеса редко начинаются с бизнес-плана. Чаще с проблемы, которую невозможно игнорировать. Для BUBLIKI из Днепра такой точкой отсчета стал кот с раной на голове и полное разочарование во всем, что на тот момент предлагал рынок ветеринарных аксессуаров.

«Наш кот постоянно травмировал рану. Мы перепробовали все: бинты, пластыри, даже капроновый носок. Но это не давало ни комфорта, ни безопасности. А защитные воротники, которые были на рынке, оказались жесткими, неудобными и стрессовыми для животного», — вспоминает основательница бренда.

Первый мягкий воротник сшили буквально из того, что было под рукой: лента от цветочного букета, наполнитель из подушки, ночь без сна — и результат изменил все.

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«Кот спокойно спал уже в первую ночь. Не пытался снять воротник, не трогал рану, и заживление пошло значительно быстрее. Тогда мы поняли: проблема, с которой столкнулись мы, есть у многих владельцев животных», — рассказывает она.

Так появились BUBLIKI — мягкие ветеринарные воротники, которые не пугают, не сковывают движений и не превращают период лечения в дополнительный стресс.

Фото: BUBLIKI – малый семейный бизнес с Днепра

«Подушка», «пончик» и неожиданная эстетика ухода

Сегодня BUBLIKI легко узнать не только по форме, но и по эмоции, которую они вызывают у владельцев животных. Первая реакция — почти всегда удивление.

«Люди говорят: „Почему я раньше о вас не знала?“ или „Где вы были два года назад, когда наш кот мучился в том конусе?“ Те, кто уже проходил через реабилитацию с животными, сразу видят разницу», — объясняет основательница.

По ассоциациям BUBLIKI называют по-разному: подушка, пончик, облако, спасательный круг. Но ключевое — это ощущение безопасности и спокойствия.

«Есть две вещи, которые повторяются почти всегда: людей удивляет высокое качество пошива и то, что ветеринарный аксессуар может быть эстетически красивым. А уже после использования они возвращаются с отзывами, что животное стало спокойнее, удобно отдыхает и переносит лечение намного легче», — уточняет Мария Панченко.

Семейный бизнес без иллюзий

BUBLIKI — это малый семейный бизнес, где роли распределились органично, но без романтизации формата.

«Когда возникла необходимость делегировать значительную и ответственную часть работы, у меня не было вопроса, кому я могу доверять так же, как себе. Мы четко поделили зоны ответственности: я занимаюсь развитием бренда, стратегией, дизайном, маркетингом, финансами и коммуникациями, партнерша — производством, материалами, логистикой и контролем качества», — объясняет она.

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Впрочем, семейный формат имеет и свои вызовы.

«Любая критика воспринимается эмоциональнее, а работа никогда не заканчивается. Обсуждения могут возникнуть в любой момент. Но при этом решения принимаются быстрее, а взаимная поддержка сильнее», — добавляет основательница.

Профессиональное подтверждение как точка роста

Участие в грантовой программе Suziria Group стало для BUBLIKI не столько о вознаграждении, сколько о профессиональном подтверждении.

«Для нас главным был искренний интерес к бренду и подтверждение наших перспектив. Когда лидеры рынка говорят, что твой продукт действительно нужен — это очень мотивирует», — признается команда.

Отдельную ценность имели менторские консультации, которые открывают доступ к опыту, недоступному для большинства нишевых производителей.

«В нашей категории не существует универсальных решений. Здесь нужен опыт тех, кто строил рынок годами. Мы хотим использовать менторские встречи для подготовки к экспорту в ЕС, формирования политики возвратов и защиты бренда, именно так, как это видят крупные ритейлеры», — делится Мария Панченко, основательница бренда BUBLIKI.

Выход на полки: когда малый бизнес становится частью большой системы

Для небольшого крафтового бренда заказ от национальной сети — это всегда больше, чем просто контракт. Для BUBLIKI сотрудничество с MasterZoo означает переход в совершенно другой масштаб работы с планированием, стабильными объемами и новыми требованиями к процессам.

«Присутствие BUBLIKI на полках онлайн или офлайн — это шанс донести комфортные воротники-подушки до сотен пушистых клиентов по всей стране. Для нас это переход от небольших партий к плановому производству, стабильной загрузке мастерской и инвестициям в материалы и качество», — объясняет основательница бренда.

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Фактически речь идет о смене статуса: от локального проекта до системного украинского производителя, который может соответствовать стандартам крупного ритейла и одновременно сохранять собственную идентичность.

Поддержка от партнеров проекта

Кроме поддержки от Suziria Group и заказов от сети зоомаркетов MasterZoo, финалисты получили ценную поддержку от партнеров проекта. В частности, победительница программы Екатерина Межевич, основательница «ДогМании», получила возможность обучения в Школе Бизнеса Новая почта и выбрала курс «Онлайн-бизнес с нуля: от инстаграма до интернет-магазина». Этот курс поможет вам освоить все ключевые этапы продаж и развить бизнес-часть.

Для бренда BUBLIKI креативное агентство Taktika разработало новую дизайн-концепцию обновления бренда.

Фото: Новая дизайн-концепция обновления бренда BUBLIKI от креативного агентства Taktika

«Айдентика становится действительно важной в момент, когда вы уже понимаете, что продукт работает и что он кому-то нужен. В этот момент очень важно сделать так, чтобы даже по визуалу было понятно: это что-то классное, качественное, не „производство одного человека на коленке“, а бренд, которому можно доверять. Примерно с таким подходом мы работали и с брендом BUBLIKI. Нас зацепило именно переосмысление очень понятной и нужной вещи — воротников для собак после операций — но в значительно более приятном, милом и удобном формате. У бренда уже была айдентика, которую владелица сделала самостоятельно. Мы понимали, что не сможем кардинально ее переделать, поэтому наша задача была другой: аккуратно „полечить“ ее, подправить отдельные моменты и сделать общий вид более собранным и целостным», — отметил Илья Почун, креативный директор и соучредитель Taktika.

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Программа, которая имеет продолжение

В Suziria Group не скрывают: первый опыт оказался настолько показательным, что программу планируют повторять.

«Мы уже с командой договорились, что хотим продолжать эту инициативу. Потому что это и реальные инсайты с рынка, и возможность отдавать знания, и вклад в будущее украинской экономики. Малый и средний бизнес должен ориентироваться на лидеров, а мы, в свою очередь, должны помогать практикой», — заключает Кошарная.

Грантовая программа Suziria Group показала: развитие рынка — это не о громких заявлениях. Это о системной работе с теми, кто сегодня шьет воротнички-подушки, открывает реабилитационные центры в регионах и строит бизнесы, держащиеся на эмпатии, ответственности и любви к животным.

Именно из таких историй и складывается будущее украинского зоорынка.