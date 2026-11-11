Предложение США пересмотреть административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы страна-агрессор Россия могла объявить о захвате всего Донбасса, не учитывает более широкие территориальные амбиции Москвы в Украине, выходящие далеко за пределы этих двух областей.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW) за 10 ноября.

Аналитики ссылаются на статью в издании The Economist, в которой сообщается, что американские переговорщики недавно предложили Украине изменить административные границы Донецкой и Луганской областей в рамках территориального соглашения с Россией таким образом, чтобы Кремль мог заявить о полном контроле над этими двумя регионами, не требуя от Украины отказа от остальной части Донбасса.

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ISW отмечает, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно демонстрировал, что его территориальные амбиции в отношении Украины выходят далеко за пределы Донбасса. Его требования охватывают, в частности, Крым, а также Херсонскую и Запорожскую области, которые вместе с Донбассом образуют вымышленный россиянами регион «Новороссия». Кроме того, к этому региону Кремль относит Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

Аналитики ISW полагают, что Москва продолжит настаивать на своих требованиях в отношении Украины, пытаясь убедить Запад принудить Украину к капитуляции. Для этого Кремль активно распространяет ложные утверждения о «прорывах» российской армии на фронте.

«Путин и российское военное командование создали ложную реальность, основанную на преувеличенных утверждениях о масштабных успехах на линии фронта, поэтому Кремль, вероятно, попытается использовать любую дискуссию о пересмотре административных границ с учетом линии фронта в интересах России», — говорится в материале.

Преувеличение «успехов» оккупантов в Донецкой, Запорожской, Харьковской и других областях Украины является частью более широкой когнитивной войны РФ. Это осложнит любые попытки «перекроить» административные границы Донецкой и Луганской областей и создаст риск того, что Москва заявит о контроле над большей территорией, чем есть на самом деле, подчеркивает ISW.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев не согласится на мирное соглашение, предусматривающее вывод Сил обороны с Донбасса. По словам Зеленского, вместо давления на Москву от Украины требуют территориальных уступок, поскольку такой путь кажется более простым для достижения договоренностей.