Нужна окончательная победа. Чем опасно возвращение к границам 24 февраля для Украины и мира — британский исследователь 24 мая, 21:20 NV Премиум Вид с воздуха на разрушенный город Бахмут, 21 мая 2023 года (Фото:Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Холодный Яр /Handout via Reuters)

От того, как завершится война в Украине, зависит безопасность не только Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона, подчеркивает в комментарии NV ученый, спикер Киевского форума по безопасности Джеймс Шерр.

Если украинцы оттеснят российских захватчиков до границ по состоянию на 24 февраля 2022 года и на этом остановятся, это приведет к состоянию «ни войны, ни мира» и создаст основу для будущей агрессии, считает Джеймс Шерр, сотрудник Института безопасности и обороны Эстонского института внешней политики.

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«Опасность будет еще больше, если западные партнеры Украины объявят, что „миссия выполнена“, и вернутся к другим вопросам», — предупреждает эксперт.

Только окончательная победа, которая предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, позволит построить безопасное и процветающее будущее для Европы. И если такой победе не поспособствует смена режима внутри России, то единственной возможностью ее одержать останется сила оружия.

Шерр также напоминает, что за событиями в Украине пристально наблюдает Китай. И если окончательное поражение России усилит благоразумие Пекина, то нестабильный мир в Украине наоборот — приблизит агрессию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Если война закончится без освобождения всех украинских территорий, это также отвлечет внимание США от Украины и от Европы в целом, прогнозирует исследователь.