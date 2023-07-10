Укрепят еще больше. Проверку обороны трех регионов, граничащих с Беларусью, завершили — генерал Наев

10 июля, 10:12
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Украинские военные усилят границы в регионах, граничащих с Беларусью (Фото:Скриншот видео Сергей Наев/Telegram)

Украинские военные усилят границы в регионах, граничащих с Беларусью (Фото:Скриншот видео Сергей Наев/Telegram)

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что проверку обороны в пределах Житомирского, Ровенского и Волынского направлений завершили. Их усилят.

Об этом он сообщил в понедельник, 10 июля.

Администрациям областей и украинским военным поставили задачу улучшить оборонительные рубежи и позиции. Наев обещает, что вскоре направления еще крепче защитят с помощью инженерных заграждений.

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«Начата тренировка наших воинов в различных ситуациях. Эта работа будет планово продолжаться и в дальнейшем. Будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы», — рассказал генерал.

Ранее после заявлений Кремля о ссылке террористов ЧВК Вагнера во главе с их главарем Евгением Пригожиным в Беларусь президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и генералу Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

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4 июля в Главном управлении разведки заявили, что о переброске боевиков в Беларусь пока рано. Угрозы для Киева сейчас не фиксируют.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Беларусь Волынская область Ровенская область Житомирская область Сергей Наев

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